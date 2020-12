Fortaleza e Flamengo se enfrentam neste sábado (26), no estádio Castelão

O último jogo de 2020 para Fortaleza e Flamengo ocorre às 19 horas deste sábado (27). Na Arena Castelão, as duas equipes se enfrentam em partida válida pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão. O ge acompanha todos os lances do confronto em Tempo Real, com vídeos exclusivos.

Do lado do Fortaleza, a situação para a virada do ano não é nada confortável. Com apenas uma vitória no returno da Série A, o Leão vem em queda livre na tabela de classificação, e hoje ocupa a 14ª posição, com 30 pontos, dois à frente do Vasco, primeiro time dentro do Z-4. Além disso, o clube teve uma semana de cobranças da torcida a elenco e à diretoria, e o técnico Marcelo Chamusca segue balançando no cargo.

O Flamengo entra em campo na busca pela quinta vitória consecutiva e para jogar a pressão para cima do São Paulo, 1º colocado, que visita o Fluminense também neste sábado, às 21h. Com 48 pontos e um jogo a menos, o time de Rogério Ceni está a cinco do líder e encurtar a distância com um triunfo no Castelão significa seguir dependendo apenas de si na luta pelo título. Sem Gabigol, Filipe Luís e Diego Alves, a equipe tem a volta de Willian Arão, após duas rodadas.

A partida entre tricolores e rubro-negros marca ainda o reencontro do técnico Rogério Ceni com o antigo time. O comandante deixou o Fortaleza no início de novembro após três anos de trabalho para assumir o Flamengo, e enfrentará pela primeira vez o clube que o consolidou como treinador de futebol. Relembre a passagem de Ceni no Leão.

Transmissão: Premiere para todo o Brasil com narração de Luiz Carlos Jr., comentários de Lédio Carmona e Paulo Nunes e reportagem de Lucas Catrib.

G1