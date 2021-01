Vídeo: Bolsonaro aparece ‘zombando’ dos contaminados pelo Covid-19

Nesse momento de pânico da população, especialmente os do Amazonas, que vive momentos difíceis pela falta de abastecimento, de insumos nos hospitais públicos e privados, com a falta de oxigênio medicinal e estrutura para suportar o alto índice de contaminação no Estado, aparece o presidente Jair Messias Bolsonaro ‘zombando’, em vídeo, dos contaminados pela doença grave.

O Brasil registrou 1.131 mortes nas últimas 24 horas, vitimados pelo Covid-19. Na contagem geral, esse número sobre para mais de 207.095 mil mortos e 8.324.294 milhões de contaminados pela pandemia, ainda assim, o presidente Bolsonaro tem a ‘capacidade’ de fazer comentários maldosos com as pessoas que estão passando pela grave doença que afeta, inclusive a economia do País, da qual ele perdeu o controle.

E pensar que Bolsonaro venceu as eleições com 57,8 milhões de votos para, supostamente, melhorar a economia do País, baixar o dólar, reduzir a inflação, reduzir o preço do gás de cozinha, dos combustíveis, dos alimentos, governar com os estados, melhorar a logística, saúde, abastecimento.

Tudo que Bolsonaro falou, está aconteceu ao contrário do que foi dito em campanha e, o que se vê, é o presidente fazendo chacota a cada nova aparição, diária, no ‘cercadinho’ na frente do Palácio do Alvorada, em Brasília.

Veja Vídeo: