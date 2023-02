Vídeo mostra homem fazendo atendente de loteria refém no Jorge Teixeira

MANAUS – Na manhã desta quinta-feira, (23), um homem até o momento não identificado, foi preso após fazer uma atendente de caixa lotérica refém. O fato ocorreu na rua Alecrim, bairro João Paulo, Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

No vídeo é possível ver o momento em que o elemento chega no estabelecimento, pula o balcão e em posse de uma faca rende a atendente. A polícia militar esteve no local onde negociou com o bandido que se rendeu e libertou o refém.

O caso foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

TEXTO : Correio da Amazônia