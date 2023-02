Passageiro de ônibus é esfaqueado mesmo sem reagir a assalto

MANAUS – Um passageiro do ônibus da linha 640, foi esfaqueado dentro do coletivo na noite de quarta-feira, (22), na avenida Leonardo Malcher, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas pelo motorista, os bandidos anunciaram o assalto onde estavam ambos com faca. No momento do recolhimentos dos objetos, um passageiro mesmo sem reagir acabou sendo esfaqueado.

Após o crime, o passageiro foi levado para uma unidade de saúde, e o caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, (CICOM).

TEXTO : Correio da Amazônia