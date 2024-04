Cerca de 400 kg de pescado e quatro quelônios são apreendidos pela PMAM

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), apreendeu cerca de 400 quilos de pirarucu e quatro quelônios, na manhã deste sábado (27/04), em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).





A equipe policial foi acionada para apurar uma denúncia de que na feira da Liberdade, no bairro Aparecida, havia comercialização ilegal de pirarucu e quelônios. Durante diligências no local, foram encontrados em alguns boxes de vendas 400 quilos de pirarucu e quatro quelônios, sendo dois tracajás e duas tartarugas.

Os responsáveis fugiram antes da chegada dos PMs. O pescado e os quelônios foram encaminhados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em Lei.

Denúncia

