‘Inexperiência e ataque aos adversários’ são os projetos da campanha de Amom Mandel

Curta experiência parlamentar e administrativa nenhuma, além dos ataques aos adversários, são as únicas ferramentas usadas por Amom Mandel neste início de campanha para a prefeitura de Manaus





Com curta experiência política – iniciada em 2020, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), não usa o amplo espaço e as articulações que o cargo no Congresso Federal lhe oferecem para expor projetos importantes para a cidade que pretende governar.

A sua experiência em cargos eletivos é de pouco mais de três anos, entre vereador de Manaus e deputado federal pelo Amazonas.

Distribuição de ataques

Ainda assim, o inexperiente deputado federal e pré-candidato a prefeito de Manaus se mantém na mídia distribuindo ataques ao legado dos que ele vê como seus adversários e até os que não são. No caso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os ataques, principalmente, aos do governo do presidente Lula, são estritamente gratuitos.

Ideias do além

Sem que se saiba os motivos e de onde que ele tirou essa ideia saída do além, Amom afirma que a culpa do “abandono do Centro de Manaus” é do atual presidente da República.

Atualmente, Amom usa seu tempo de mídia apenas para ‘apontar o dedo’ a quem não é do seu grupo político. Pior, ataca gratuitamente o governo federal e as antigas gestões municipais em Manaus, em muitos casos, sem conhecimento de causa.

O único projeto apresentado pelo deputado federal e pré-candidato a prefeito de Manaus, é um estranho esboço do que ele imagina ser o Centro da cidade.

Empresas no Sul

Vale lembrar, que nem nascido em Manaus Amom é (nada de mais por isso). Ele é natural de Recife (PE), possui empresa com sede em São Paulo-SP e quer ser prefeito de Manaus em menos de quatro anos na política. A imaturidade leva aos erros primários, certamente.

Caso queira repetir o recorde de votos das eleições passadas, seria bom Amom olhar um pouco mais para outros problemas cruciais de Manaus e apresentar soluções dignas de um candidato a prefeito e não apenas atacar os adversários.