Vila Olímpica de Manaus sedia 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

A Vila Olímpica de Manaus recebe neste sábado e domingo (15 e 16/06), às 8h, a 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa. A competição conta com apoio do Governo do Amazonas, e deve reunir mais de 120 mesatenistas, buscando pontos no ranking estadual da modalidade.





“Esses torneios estaduais são extremamente importantes para os atletas. Queremos ver o tênis de mesa alçando voos mais altos e levando a bandeira do estado para todo o país”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O torneio será dividido em dois dias, no sábado, disputam as categorias do pré-mirim à juventude. Já no domingo, os duelos para o pódio são entre os atletas de níveis adulto e paralímpico. O evento é organizado pela Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA).

A atividade faz parte do calendário oficial da federação e serve como preparação para campeonatos nacionais, com entrada gratuita na Vila Olímpica de Manaus.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro acontece no sábado e domingo, a partir das 8h, as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

A Arena Amadeu Teixeira será palco da 7ª edição da Taça Brasil de Futsal Sub-11, no domingo, a partir das 8h. Ao todo são 16 times na competição nacional, representantes dos estados do Amazonas, Santa Catarina, Maranhão, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, entre outros.

Futebol

No Estádio Ismael Benigno, no domingo, o Manaus FC enfrenta o São Raimundo (RR), a partir das 15h30, a partida é válida pela 9ª rodada da Série D.

Confira agenda completa:

Vila Olímpica

Competição: 4° etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

Data e hora: Sábado e domingo (15 e 16/06), às 8h

Organização: FTMA

Entrada: Gratuito

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Taça Brasil de Futsal Sub-11

Data e hora: Domingo (16/06), às 8h

Organização: FAFs

Entrada: Gratuito

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal

Data e hora: Sábado e Domingo (15 e 16/06), às 8h

Organização: FAFs

Entrada: Gratuito

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série D- Manaus x São Raimundo

Data e hora: Domingo (16/06), às 15h30

Organização: CBF

Entrada: Ingresso