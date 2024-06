Criminosos que furtaram fiação do Gigante da Floresta são presos

MANAUS | Agentes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), realizaram a prisão na sexta-feira, (14), de Carlos Martins de Souza, 49 anos, por receptação qualificada, juntamente com outros integrantes da quadrilha apontada como suspeita pelo roubo de cabos no Gigante da Floresta.





Na sucataria de Carlos localizada no bairro do Coroado, foram apreendidos mais de uma tonelada de fios de cobre provenientes de furtos praticados pela associação criminosa, entre eles, os cabos roubados no dia 30 de maio deste ano no complexo Gigantes da Floresta da Prefeitura de Manaus, no bairro Novo Aleixo, e posteriormente comprados pelo suspeito.

Com a operação sob a coordenação do delegado Thomaz Vasconcelos Dias, outros quatros suspeitos foram presos, incluindo um de menor.