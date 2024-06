Amazônia terá novo fundo de bioeconomia

Para promover a bioeconomia em países influenciados pela floresta amazônica, incluindo Brasil, Equador, Bolívia, Peru, Colômbia, Guiana e Suriname, a KPTL, uma das principais gestoras de Venture Capital do Brasil, está lançando um novo fundo chamado Amazonia Regenerate Accelerator and Investment Fund. O fundo conta com o apoio do BID Lab, laboratório de inovação e empreendimento do Grupo BID, e tem como objetivo identificar e impulsionar startups em estágio inicial com grande potencial de crescimento, focadas na bioeconomia da região amazônica.





A iniciativa promove um ecossistema de bioeconomia sustentável na Amazônia, incentivando inovações locais e parcerias estratégicas com KPTL, empreendedores, investidores anjos, corporações e institutos de pesquisa para desenvolvimento econômico sustentável. O Amazonia Regenerate Accelerator and Investment Fund apoia startups em estágio inicial com MVP testado e legalmente estabelecidas, visando escalabilidade regional.

A região oferece vasto potencial bioativo para biofármacos e bioagricultura, explorando oportunidades na cadeia de valor e comunidades locais.