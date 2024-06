Comunidades indígenas recebem certificados pelo Plano de Ordenamento Turístico

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) concluiu o Plano de Ordenamento Turístico (POT) nas comunidades indígenas Tuyuka, Tatuyo, Cipiá e Diakuru, localizadas nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga da Conquista e Tupé. Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (14/06), certificados de participação foram entregues às comunidades, marcando a finalização das fases do plano que visam ordenar a atividade turística e promover o etnoturismo.





O POT, iniciado em julho de 2022, foi desenvolvido por um grupo de trabalho composto pela Amazonastur e outros órgãos estaduais. O plano possui quatro eixos centrais: desenvolvimento do etnoturismo, formatação do produto turístico, conscientização ambiental e qualificação profissional. “O ordenamento é essencial para o desenvolvimento do etnoturismo e do turismo de base comunitária, que são fortes em nossa região. Isso permitirá que os comunitários atendam melhor os turistas, gerando economia e renda para suas comunidades”, afirmou Ian Ribeiro, presidente da Amazonastur.

Entre as melhorias implementadas pelo plano está a entrega dos terminais fluviais em março de 2024, realizada pelo governador Wilson Lima. Esses terminais facilitarão o embarque e desembarque de turistas, impulsionando o desenvolvimento econômico das comunidades. Além disso, em 2023, as comunidades indígenas receberam kits de placas solares através do programa Brilha Amazonas, promovendo sustentabilidade e melhorando a infraestrutura local.

Nos últimos dois anos, as visitas técnicas da Amazonastur possibilitaram ações inéditas junto às comunidades, incluindo a elaboração de roteiros turísticos, desenvolvimento de identidade visual e cursos de marketing e uso de redes sociais. Um dos cursos oferecidos foi “Trilhas Interpretativas”, realizado em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), para qualificação dos comunitários.

Edilson Tukano, membro da comunidade Tatuyo, celebrou os resultados das ações. “Para nós é muito gratificante aprimorar os conhecimentos. Sabemos sobre nossa cultura e comunidade, e com os cursos aprimoramos o atendimento aos turistas, recebendo mais pessoas em nossa comunidade”, afirmou.