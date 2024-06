Afya Manacapuru entrega equipamentos para nova policlínica da cidade

A Afya Faculdade de Ciências Médicas de Manacapuru realizou a entrega de equipamentos para a inauguração da nova Policlínica de Manacapuru. Esta ação faz parte do compromisso da instituição com o município, firmado através do Programa Mais Médicos.





A Policlínica de Manacapuru oferecerá à população serviços de consultas clínicas, exames diagnósticos e pequenos procedimentos. Entre os itens fornecidos pela Afya estão computadores, aparelhos de ar-condicionado, TVs, geladeiras, macas, esteiras e balanças. Esses equipamentos são essenciais para o funcionamento eficiente da unidade e para proporcionar maior conforto aos pacientes.

Os investimentos fazem parte da contrapartida da Afya conforme o Programa Mais Médicos, onde instituições de Ensino Superior assumem compromissos com o Ministério da Educação. Entre essas responsabilidades está o repasse de recursos financeiros à gestão local do SUS através do Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES).

Desde o início de suas operações, a Afya já repassou cerca de R$ 1,2 milhão ao município de Manacapuru. Esses recursos foram utilizados para a compra de televisores, computadores, impressoras, fardamento para agentes de saúde, entre outros itens, melhorando a infraestrutura e a eficiência dos serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade e da zona rural. No ano passado, outros equipamentos fornecidos pela Afya também foram integrados às unidades de saúde, contribuindo significativamente para o aprimoramento das ações médicas na região.

Presença da Afya no interior do Amazonas

A Afya tem sido uma presença vital no interior do Amazonas, uma região marcada pela escassez de médicos. De acordo com a Demografia Médica 2024, o Amazonas possui atualmente 6.124 médicos para atender uma população de mais de 6 milhões de habitantes, com apenas 379 profissionais disponíveis para quase 2 milhões de pessoas no interior do estado.

“Temos muito orgulho em fazer parte da comunidade de Manacapuru e poder contribuir com o desenvolvimento local. A Afya é reconhecida pela excelência no ensino da medicina, utilizando metodologias ativas que colocam o aluno em contato com a prática desde o primeiro semestre, preparando os futuros médicos para o dia a dia da profissão. Nosso objetivo é proporcionar uma estrutura de ensino de qualidade e uma formação sólida, enquanto fortalecemos os sistemas de saúde locais”, afirmou Karen Ribeiro, diretora geral da instituição.

Desde 2022, a Afya está presente em Manacapuru, com sua sede localizada no bairro Expansão. A faculdade oferece 50 vagas anualmente e utiliza uma metodologia ativa que coloca o aluno como protagonista de sua aprendizagem. Com uma infraestrutura completa, incluindo salas de aula, centro de simulação, consultórios e laboratórios de anatomia, a Afya Manacapuru proporciona um ambiente propício ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades práticas.