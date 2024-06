Piscicultores de Coari recebem mais de 100 mil alevinos

Aproximadamente 60 piscicultores de Coari (a 333 quilômetros de Manaus) receberam mais de 100 mil alevinos nessa sexta-feira (14). As formas jovens da espécie de tambaqui foram distribuídas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em parceria com a Prefeitura de Coari.





Os alevinos entregues são reproduzidos no Centro do Distrito de Balbina, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), com o objetivo de fomentar municípios que possuem potenciais produtivos na atividade. As formas jovens de tambaqui foram produzidas no Centro de Tecnologia, Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros (CTPC). Foram enviadas unidades de pós-larvas para Coari, onde foram criadas no Centro de Treinamento e Desenvolvimento Agroambiental (CTDA), até se tornarem alevinos.

Balanço de 2024

A Serpror forneceu aproximadamente 4 milhões de alevinos e pós-larvas de tambaqui e matrinxã, durante os primeiros cinco meses de 2024, para 1.682 piscicultores em 26 municípios do estado. Os municípios atendidos são Autazes, Coari, Manaus, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé, Envira, Itamarati, Benjamin Constant, Codajás, Careiro, Amaturá, Anori, Coari, Barreirinha, Manacapuru, Maués, Careiro Castanho, Codajás, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba, Novo Aripuanã, Borba, Itacoatiara, e a zona rural de Manaus.