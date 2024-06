Vila Olímpica recebe a 3ª Etapa Indoor do Campeonato Multi Site de Tiro com Arco

No domingo (09/06), às 8h, a Vila Olímpica de Manaus recebe a 3ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco. A competição conta com apoio do Governo do Amazonas e visa qualificar os atletas para campeonatos nacionais.





“Estamos acompanhando o desenvolvimento dos atletas de tiro com arco no estado e é notório o nível elevado do qual estão conquistando. A determinação do governador Wilson Lima é que nossos arqueiros estejam sempre qualificados para as diversas competições”, afirmou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

A competição está sendo realizada em todo o Brasil, e a pontuação dos atletas será enviada à Confederação Brasileira de Tiro com Arco. A disputa será nas categorias arco recurvo adulto, arco recurvo olímpico e barebow, nos naipes masculino e feminino.

O evento é organizado pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco) e acontece em seis etapas anuais. O campeonato tem entrada gratuita na Vila Olímpica de Manaus.

Jiu-Jitsu

A Arena Amadeu Teixeira recebe no sábado e domingo (08 e 09/09), a Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jitsu. A competição visa qualificar os atletas para torneios nacionais e os duelos serão nas categorias mirim, infantil, juvenil, adulto e master.

Futebol

No sábado, o Amazonas FC enfrenta o Brusque, no Estádio Carlos Zamith, às 16h, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série B. A bola também rola no domingo, entre Manaus FC e Rio Branco, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-11-, Sub-13, Sub-15, no sábado e domingo, a partir das 8h. Entre os times estão, Sangue de Boi, Corinthians Manaus, Vingadores FC, Craques do Futuro, Inter Academy e São Raimundo.

Agenda completa

Vila Olímpica

Competição: Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Indoor

Data e hora: Domingo (09/06), às 8h

Organização: FATARCO

Entrada: Gratuito

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Copa Osvaldo Alves de Jiu-jitsu

Data e hora: Sábado e domingo (08 e 09/06), às 8h

Organização: FJJAM

Entrada: Gratuito

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal

Data e hora: Sábado e Domingo (08 e 09/06), às 8h

Organização: FAFs

Entrada: Gratuito

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série D- Manaus x Rio Branco

Data e hora: Domingo (09/06), às 15h30

Organização: CBF

Entrada: Ingresso

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Brasileiro Série B- Amazonas FC x Brusque

Data e hora: Sábado (08/06), às 16h

Organização: CBF

Entrada: Ingresso