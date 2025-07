Visita técnica avalia espaço do ‘Passinho Kids’ no #SouManaus Passo a Paço 2025

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou, nesta quarta-feira, 17/7, uma visita técnica ao centro histórico da cidade para avaliar o local onde será montado o palco do Passinho Kids, espaço voltado especialmente para o público infantil no “#SouManaus Passo a Paço 2025”.





Voltado especialmente para o público infantil, o espaço será pensado para garantir segurança, acessibilidade e muita diversão para a criançada. Durante a visita, foram analisados aspectos como estrutura, visibilidade, circulação do público e adequação sonora, para oferecer uma experiência lúdica e segura durante os dias de festival.

A ação contou com a presença da Diretoria de Eventos e das equipes de engenharia e arquitetura da Manauscult, que seguem com os trabalhos técnicos em ritmo contínuo.

“O Passinho Kids é uma parte essencial do nosso festival, que tem como compromisso ser um espaço para todas as idades. Estamos cuidando de cada detalhe para que essa edição comemorativa dos 10 anos do ‘#SouManaus’ seja realmente marcante”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato.

O “#SouManaus Passo a Paço 2025” será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, e promete ser uma celebração inesquecível da cultura, da arte e da diversidade que marcam a capital amazonense.