Procissão de Nossa Senhora do Carmo arrasta multidão pelas ruas de Parintins

No entardecer de quarta-feira, 16, a Procissão em honra a Nossa Senhora do Carmo arrastou multidão pelas ruas de Parintins, marcando o encerramento da festividade da padroeira da cidade. Com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins, na infraestrutura, logística e demais recursos, a Festa de Nossa Senhora do Carmo foi uma das maiores de todos os tempos.





“Eu estou extremamente feliz por mais um ano estar fazendo parte das comemorações em honra à Nossa Senhora do Carmo, esse ano de forma muito especial, como prefeito fazendo a parceria com a Diocese pra que a gente tenha uma grande festa, mas, sobretudo, como fiel e cidadão parintinense”, disse o prefeito Mateus Assayag.

Com o tema “Maria, Mãe da Esperança” e lema “Peregrinantes com Maria, a Rainha de Toda Criação”, a procissão começou com cânticos, promessas e orações em agradecimento a padroeira dos parintinenses.

Ao longo dos 11 dias de programações foram realizadas missas, novenas, círios, corrida, campeonato de futebol e procissão. Todas as noites, na parte social, shows de bandas, atrações locais e o Bingão da Santa.

O administrador da Catedral e um dos coordenadores da Festa de Nossa Senhora do Carmo, Padre Dorival Nascimento, explica que o dia 16 de julho é uma data especial para os devotos, pois celebra o ponto alto da festa da padroeira. “Este ano, a festa coincide com o Jubileu de 70 anos da Diocese e o Jubileu da Esperança de 2025. É um momento de solidariedade, envolvendo diversas atividades, como a Romaria das Águas, doações para a festa e entrega de água durante a procissão. Quase 300 pessoas trabalham direta e indiretamente em prol da realização da festa”, detalhou padre Dorival.

Procissão

O trajeto, marcado pelas cores representativas da Virgem do Carmelo, branco e amarelo, começou na Avenida Amazonas e seguiu em direção às ruas, Rio Branco, Boulevard 14 de Maio, Benjamim da Silva, passando pela praça Eduardo Ribeiro, rua João Melo e por fim, chegando a Catedral.

O Devoto Carlos Magno, 21 anos, participante desde 2017, diz que o ato religioso é para expressar a fé e gratidão por Nossa Senhora. “Sou devoto, grato e cada ano retorno para ajudar nas celebrações e procissões como forma de gratidão pelas bênçãos recebidas para mim e minha família”.

Ao longo da peregrinação, diversos devotos pagam promessas como é caso do corretor de imóveis, Ribamar Azevedo, 68 anos, que expressa sua fé a nossa senhora. “Graças a Deus eu estou aqui vivo, depois de dois infartos, três Stent no coração. Era gordo, pesava 120 quilos, mas graças a força de vontade e a minha fé, estou aqui aos 68 anos pagando minhas promessas”.

Um dos pontos altos da procissão foi a recepção de artistas e devotos no Mural da Fé, localizado na rua Rio Branco, inaugurado nesta terça-feira (15). Foi um momento de muita emoção para o devoto e artista de 33 anos, Glemberg Castro. “O evento de hoje é uma grande homenagem à padroeira, após dez dias de preparação para um espetáculo e 11 anos de promessas cumpridas, o sentimento de gratidão e felicidade é intenso, e agradeço a todos os envolvidos na realização deste projeto”, agradece.

Por fim, o prefeito Mateus Assayag diz que o evento marca a comunhão e a fraternidade. “É um grande momento para Parintins e estamos aqui pra festejar, comemorar e principalmente agradecer a Nossa Senhora do Carmo”.