O ambientalista e praticante de esportes de aventura, Israel Mendes, é um aficionado por voos de parapente, que vê a atividade não como um esporte, mas uma paixão que o conecta com a natureza de forma única.





Foi durantes estes voos e prática do esporte, que Israel se deparou com o inusitado, uma amizade incomum e duradoura com um ‘urubu chamado UruFly’.

Tudo começou com uma ligação de um amigo biólogo, Sanjay Veiga, que contou a história do UruFly, resgatado em um lixão em Fortaleza (…) bem, o restante da história, o proprio Israel conta em uma longa entrevista para o escritor, romancista e programador cultural, Moisés Maciel da Costa, a seguir:

Entrevista

1.Há quanto tempo você pratica parapente e o que te atraiu para esse esporte?

R= Um pouco mais de 7 anos. Eu já era da aventura, trilha, rapel, acampamento, travessias em serras e por aí vai… o voo, eu já era apaixonado por natureza e pelo voo dos pássaros em especial as grandes aves, na minha cidade tem voos de parapente a 20 anos e um certo dia eu resolvi aprender a voar com influência de alguns conhecidos.

2. Conte-nos como começou sua amizade com o urubu. Qual foi o primeiro encontro?

R= Começou através de uma ligação de um amigo biólogo Sanjay Veiga, ele me contou toda história do ububu “urufly” que foi resgatado em um lixo na cidade de Fortaleza – CE, daí ele foi para as autoridades ambientais daqui do Ceará. Sanjay disse – Israel tem um urubu aqui que precisa de você! Ele não tem como se adaptar na vida selvagem porque não achamos os pais dele, e a melhor pessoa para esse urubu é você Israel.

Eu aceitei na hora!!

O primeiro encontro foi na minha casa quando a polícia ambiental do Ceará (BPMA) veio deixar na minha casa com todo o acompanhamento e atenção do Instituto Pró Silvestre, uma ONG de fortaleza que faz um belo trabalho em todo o estado.

3. Como foi o processo de domesticar o urubu? Quais foram os desafios e como você aprendeu a criar o animal?

R= Não costumo chamar animal doméstico por conta de se tratar de um animal silvestre, diferente de gato e cachorro. É preciso muito cuidado, mesmo sem querer não influenciar outras pessoas a criarem, até porque é proibido criar animais silvestre. Urubu veio para mim depois de todo um processo legal e pela forma que ele se encontrava, sem poder voltar pra vida selvagem!

O processo de adaptar urubu na minha casa foi bem louco e legal rsrs, muita atenção, cuidado, dedicação, responsabilidade, amor e trabalhoso também.

Sanjay é da falcoaria há anos e sempre me orientou da melhor forma, fui aprendendo e quando somos muito ligado a natureza sagrada as coisas sempre flui e acontece da melhor forma e com a ajuda do arquiteto do universo!

Os desafios foram muitos, manter alimentação, veterinário especialista em animal silvestre, Dr. Marcelo Jucá sempre mantem ele seguro, saudável e por aí vai…

4. Nos vídeos que vimos, o urubu te acompanha nos voos. Como vocês conseguiram estabelecer essa relação de voo juntos?

R= Sim acompanha, depois de muita dedicação com os trinos, ele tinha que ter muita atenção estimulando todos os sentidos dele.

Criamos algo espiritual entre nós, ele me sente onde eu tiver dentro da localidade onde moro, uma verdadeira ligação profunda, por isso conseguimos fazer muitas coisas juntos.

5. As pessoas geralmente acham estranha sua amizade com o urubu? Como você lida com a reações das pessoas?

R= Muitas pessoas ainda acham estranha a nossa amizade, mas muitos já se acostumaram. Eu não me importo com as reações negativas das pessoas, e nem a forma que tentam me rotular, sigo firme com pé no chão. Tento de alguma forma mostrar o bem que o urubu faz ao mundo e proteger a natureza que dela vem nossa saúde! Porém respeito todos os modos de pensar.

6.Você tem registro e autorização dos órgãos ambientais para manter o urubu como animal de estimação? Como foi esse processo?

R= Sim, tenho toda documentação do urufly. Tudo legalizado em meu nome, porém não costumo usar a palavra domesticar. É proibido criar urubu ou qualquer outro animal silvestre.

Teve todo um processo de perguntas e informações sobre minha vida e onde o urubu iria ficar. Depois de estar tudo ok, assinei todas as documentações dentro dos padrões legais.

7. Além do urubu, você tem outros animais de estimação? Como é a convivência entre eles?

R= Tenho 3 cachorros. A convivência entre eles é super de boa, mas sempre estão tirando a paciência um do outro rsrs.

8.Qual é a mensagem que você gostaria de transmitir para quem está interessado em praticar parapente e preservar o meio ambiente?

R = A mensagem que gostaria de passar é a seguinte: Que as pessoas de todo o planeta mudem a forma de tratar a natureza urgente!

Precisamos cuidar dos oceanos e das florestas, garantir a vida dos animais e assim uma vida saudável e em paz.

Venham voar, voar é vida. Procurem o voo livre em sua cidade, conheça o esporte mais lindo do mundo. Garanto que vão adorar. É muito seguro, converse com um piloto instrutor da sua cidade.

FICHA TÉCNICA

Nome: Israel Mendes

Idade:36

Natural: Pacatuba Serra da Aratanha.

Residente: Pacatuba-Ceará

Profissão: Condutor de Aventura – Ambientalista

@uru_fly

@raelserradaaratanhaa

Assista: