Jornalista Manoel Lima, ex-secretário de Comunicação do governador Gilberto Mestrinho, morre em Brasília

Morreu hoje, em Brasília, aonde morava, o jornalista Manoel Lima, aos 81 anos. Ele foi secretário de Comunicação do governador Gilberto Mestrinho na década de 80 e depois trabalhou com o governador Otomar Pinto, em Roraima. Nos últimos anos, já aposentado, optou por morar na capital federal.





Antes de ser secretário Lima trabalhou como correspondente na região Norte do jornal O Estado de São Paulo. Também atuou como chefe de reportagem em A Crítica.

“Pai zeloso, firme e um profissional marcante, impecável em sua verve, foi leal ao que acreditava, e por onde passou pelas redações e secretarias/assessorias deixou o bom sorriso e suas muitas histórias contadas e vividas, e disto ouvi só muitos elogios e a graça de ter divido com ele um bom trabalho, que carrego com muito orgulho o seu sobrenome”, Lima”, registrou nas redes o filho, Marlen Lima, que herdou do pai a profissão.

Lima deixa a companheira de mais de 50 anos, filhos e netos.

Com Portal Hiel Levy