WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta quarta-feira

Na tarde desta quarta-feira (3), o WhatsApp, Instagram e Facebook enfrentaram problemas de instabilidade tanto no Brasil quanto no mundo.





Segundo o site Downdetector, que monitora relatos de instabilidade em diversas plataformas online, mais de 100 mil usuários brasileiros reportaram dificuldades em enviar mensagens pelo WhatsApp. No Instagram, foram registradas mais de 4 mil reclamações de usuários incapazes de atualizar o feed, enquanto no Facebook, as reclamações ultrapassaram 800 no Brasil.

Esses problemas de instabilidade começaram a ser relatados por volta das 14h50 e alcançaram seu ápice às 15h20.

Além do Brasil, usuários de países como EUA, França, Chile e Canadá também relataram problemas. Nos EUA, foram registrados mais de 20 mil erros relacionados ao WhatsApp, 5 mil no Instagram e 1 mil no Facebook.

