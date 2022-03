Will Smith ganha primeiro Oscar da carreira após dar tapa em Chris Rock

Will Smith ganhou o seu primeiro Oscar durante a cerimônia de hoje, quando recebeu o prêmio de Melhor Ator por “King Richard”. No entanto, este não é o principal motivo para o artista estar sendo comentado: ele chamou a atenção porque, durante o evento, deu um tapa em Chris Rock.

Quando o comediante fez uma piada sobre Jada, mulher de Will Smith, o ator subiu ao palco e bateu em Rock. Mas o climão mesmo aconteceu depois, quando o artista foi anunciado como o grande vencedor da noite.

Will Smith subiu ao palco — dessa vez para receber a estatueta — e chorou ao iniciar o seu discurso. “Richard Williams era um defensor feroz de sua família”, disse. “Neste momento da minha vida, estou impressionado com o que Deus está me chamando para fazer e estar neste mundo.”

“Quero pedir desculpas a Academia. Eu quero pedir desculpas aos meus colegas indicados”, continuou, se referindo ao fato de ter dado um tapa em Chris Rock. “A arte imita a vida. Eu pareço o pai maluco, assim como Richard Williams. Mas o amor vai fazer você fazer coisas malucas.”

Ele também falou sobre o fato de Denzel Washington ter conversado com ele durante o intervalo para acalmá-lo. “Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o Diabo te procurará”, teria dito o amigo.

Ao final de seu discurso emocionado, Will Smith encerrou: “Obrigado. Espero que a Academia me convide de volta.”

Entenda o que aconteceu

As coisas esquentaram no Oscar 2022 quando o comediante Chris Rock subiu ao palco para apresentar uma das categorias. Seguindo o tom ácido tradicional da cerimônia, o ator brincou com os indicados e os presentes no Dolby Theatre, e fez uma piada com a atriz Jada Pinkett Smith.

O problema é que a piada parece não ter agradado ao seu marido, Will Smith. Jada está com os cabelos raspados, uma decisão que tomou em dezembro do ano passado após sofrer durante muitos anos com a perda de cabelos.

A apresentadora do programa “Red Table Talk” decidiu aceitar a situação, já que sofre de alopecia, e contou aos fãs que enfrentaria a calvície de frente.

No palco do Oscar neste domingo, Chris Rock fez uma brincadeira, dizendo que Jada estava careca para estrelar “G.I. Jane 2”, em uma referência ao que seria uma sequência do filme “No Limite da Honra”, em que Demi Moore está careca para viver a protagonista.

Smith subiu ao palco e disse duas vezes: “Mantenha o nome da minha esposa longe da p*rra da sua boca!”.

Fonte: UOL