Wilson Lima anuncia abertura de 59 leitos na maternidade Dona Lindu

O governador Wilson Lima afirmou, na noite desta sexta-feira (1º/01), que a estrutura do Instituto da Mulher Dona Lindu, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, está sendo preparada para abrir 46 leitos clínicos e 13 de Unidade de Terapia intensiva (UTI) voltados para pacientes com Covid-19. Wilson Lima também ressaltou que o departamento de logística do Ministério da Saúde vai enviar 78 respiradores para o estado.

Os novos leitos na maternidade devem começar a funcionar ao longo da próxima semana e, para isso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) enviou para a unidade 20 camas doadas pela Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam). Nos próximos dias, a secretaria vai trabalhar na contratação de Recursos Humanos para atender essa nova ala.

A ação de ampliação também faz parte dos trabalhos do plano de contingência direcionado para o aumento da capacidade nas unidades hospitalares para atendimento das pessoas com Covid no estado.

O Amazonas recebeu, na última quarta-feira (30/12), 50 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde (MS), que serão distribuídos nas unidades da SES-AM para a ampliação de leitos destinados a pacientes vítimas da Covid-19.

Além do Instituto da Mulher Dona Lindu, as outras seis maternidades da rede estadual também estão recebendo novas camas, equipamentos e insumos, para a preparação desses locais para possíveis necessidades de atendimento.

Mais de 100% de aumento – Com a entrada em operação do Plano de Contingência, no fim de outubro, nos últimos dois meses, o número de leitos exclusivos para a Covid-19 na rede pública de saúde teve um acréscimo de 125%, saindo de 457 para os atuais 1.026.

No final de outubro, quando o plano de contingência foi iniciado, a rede estadual de saúde tinha disponíveis, para pacientes de Covid-19, 130 leitos de UTI e 327 leitos clínicos. Nesta semana, o número de leitos de UTI atingiu a marca de 249, e os clínicos chegaram a 777.