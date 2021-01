Polícia prende traficante com aproximadamente 30 kg de drogas no Tancredo Neves

MANAUS – Por volta das 18h de sexta-feira (1), Policiais militares da Equipe Força Comando da Força Tática prenderam um homem de 31 anos, surpreendido portando entorpecentes dentro de uma S-10, prata, placa QZY 7J58, na rua 25 de dezembro, bairro Tancredo Neves, zona leste.

Conforme os policiais, a equipe estava patrulhando no Tancredo Neves quando se deparou com a picape em atitude suspeita e abordou o veículo. Após fiscalizar o interior da caminhonete, os policiais encontraram um aparelho celular, 25 quilos de supostamente cocaína e 3,5 quilos de supostamente pasta base de cocaína.

Diante do flagrante, o homem, que se verificou não possuir passagem pela polícia, recebeu voz de prisão e, juntamente com a materialidade, foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.