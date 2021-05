Wilson Lima coordena ações da Operação Enchente 2021 em Novo Aripuanã

O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve, neste sábado (29/05) no município de Novo Aripuanã (a 225 quilômetros de Manaus), onde coordenou uma série de ações da Operação Enchente 2021. Além da entrega de cartões do Auxílio Estadual Enchente, crédito emergencial e rural, ele repassou equipamentos para reforçar a assistência em saúde e enfatizou a importância da continuidade da vacinação contra a Covid-19.

Novo Aripuanã é o décimo quinto município visitado pelo governador Wilson Lima por conta da Operação Enchente 2021, iniciada em fevereiro deste ano.

Auxílio – O Governo do Amazonas deu início, no município, à entrega de 1.525 cartões do Auxílio Estadual Enchente no valor de R$ 300 (parcela única).

“O Amazonas está enfrentando a maior cheia dos últimos 100 anos. Neste momento nós temos mais de 50 municípios sendo atingidos pela subida dos rios. Aqui nós estamos trazendo ajuda humanitária, fazendo a entrega do Auxílio Estadual Enchente no valor de R$ 300 para essas famílias e elas podem utilizar do jeito que mais acharem interessante, da maneira que acharem conveniente”, disse o governador.

Nesta segunda fase, além de Novo Aripuanã, já foram entregues cartões em Ipixuna (3.319), Guajará (1.313), Eirunepé (3.333), Borba (3.889) e Careiro da Várzea (6.021). Na primeira fase, foram destinados 13.513 cartões para Pauini, Canutama, Boca do Acre, Tapauá, Lábrea e Anamã.

Crédito – O Governo do Estado, por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) também está concedendo Crédito Emergencial e Crédito Rural a 16 empreendedores, sendo quatro deles feirantes da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), que serão beneficiados com empréstimo com objetivo de fortalecê-los com novas aquisições de estruturas nas feiras.

Uma das contempladas é a feirante Genice de Souza, que comercializa pimenta, frutas e legumes. Ela revela que nos últimos meses a família passou por dificuldades por conta da pandemia e agora, com o cheque no valor de R$ 5 mil entregue em mãos, pelo governador Wilson Lima, conta os planos para investir.

“Isso vai melhorar porque agora vamos pagar gente para plantar para gente, que alagou tudo, saiu metade limpo, vamos plantar e ter mais produto para vender, para trazer para a feira”, celebra a feirante.

Quatro projetos de crédito rural no valor total de R$ 59 mil, elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam), foram aprovados pela Afeam. Com esta ação, o Governo do Amazonas totaliza mais de R$ 187,4 mil aplicados em Novo Aripuanã, em 23 operações de crédito para todas as atividades econômicas este ano.

Junto ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e Afeam, o governador entregou cinco cheques no valor de R$ 2 mil em Crédito Solidário, que tem como objetivo promover o resgate social e econômico a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Anistia – Em Novo Aripuanã, Wilson Lima anunciou a Renegociação Emergencial, que realizou seis operações com o retorno de R$ 31 mil. O governador também concedeu mais de R$ 25 mil em anistia para seis agricultores, dentre eles José Ferreira. Dono de uma produção de banana, ele agradece pela ajuda no momento de maior dificuldade.

“Veio em boa hora porque a situação não estava muito fácil, não. Eu agradeço muito a ele (Wilson Lima) por ter dado essa ajuda pra gente, que a gente está nessa situação. Em primeiro lugar eu agradeço a Deus, em segundo lugar, agradeço a ele”, diz o agricultor.

Monitoramento – Ainda na ocasião, foram entregues, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), três GPS, quatro tablets e um drone para o monitoramento e zoneamento da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Juma.