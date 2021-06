Wilson Lima em parceria com a prefeitura anuncia R$ 80 milhões para ajudar na infraestrutura de Manaus

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou aporte de R$ 80 milhões, por meio de parceria com a Prefeitura de Manaus, para socorrer vítimas da enchente na capital e para recuperação da infraestrutura da cidade.

O anúncio ocorreu durante reunião com o prefeito David Almeida, no Casarão da Inovação Cassina, nesta terça-feira (01/06), dia em que Manaus registrou a maior cheia dos últimos 110 anos no Rio Negro, ao atingir 29,98 metros de profundidade.

De acordo com Wilson Lima, R$ 30 milhões serão destinados para amenizar os transtornos causados pela cheia. “Hoje estou vindo aqui com o prefeito apresentar essa ajuda, disponibilizar o repasse de R$ 30 milhões para ajudar esses nossos irmãos que estão sendo atingidos pela enchente. Dentre outras ações que nós vamos fazer como o nosso Auxílio Estadual Enchente”, disse o governador.

Outros R$ 50 milhões serão destinados pelo Estado para recuperação da infraestrutura de Manaus. “Estamos repassando um valor de R$ 50 milhões para infraestrutura para a capital, para ajuda nesse processo de recuperação das ruas, de becos, de pontes de limpeza de igarapés, onde a prefeitura está entrando para melhorar essa infraestrutura”, afirmou Wilson Lima.

O prefeito David Almeida agradeceu a ajuda e disse que o pacote de infraestrutura será lançado neste mês. “Nós estamos vivendo a maior enchente em Manaus e o governador Wilson Lima sinalizou recursos da ordem de R$30 milhões. A prefeitura agradece, em nome da cidade de Manaus, nós estamos agradecendo. E, também, anunciou ajuda para o nosso pacote de obras para recuperação da economia de Manaus. Nós vamos divulgar esse pacote completo no dia 17. Como prefeito de Manaus eu quero agradecer o Governo do Estado”, disse David Almeida.

Operação Enchente – Em março, Wilson Lima lançou a Operação Enchente, estimada em R$ 97 milhões, para levar ajuda humanitária como cestas básicas, água potável, madeira e operações financeiras – crédito e perdão de dívidas – aos municípios.

Como parte do pacote, o Governo do Estado está distribuindo o Cartão Estadual Auxílio Enchente, um auxílio voltado para atender 100 mil famílias que foram afetadas pela elevação do nível dos rios no estado. O benefício é no valor de R$ 300 em parcela única.