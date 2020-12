Wilson Lima entrega equipamentos para setor primário

O governador Wilson Lima entregou, na manhã desta sexta-feira (11/12), aproximadamente R$ 2 milhões em equipamentos para beneficiar o setor primário, abrangendo kits de casa de farinha, de pesca artesanal, de análise de água e 29 patrulhas agrícolas.

Os insumos e kits beneficiarão as famílias de produtores e aquicultores em vários municípios do estado e ajudarão no aumento da capacidade de produção e do potencial econômico nesses setores. A entrega ocorreu na cerimônia de assinatura da Lei de Aquicultura, Lei nº 4.330, marco legal que vai disciplinar a atividade no estado.

O secretário de Estado de Produção Rural, Petrucio Magalhães Júnior, destacou que a entrega irá alavancar a produção rural nos municípios do interior e, consequentemente, a economia.

Ao todo, 790 kits de Pesca Artesanal foram entregues para 16 associações de 12 municípios do Amazonas. Os kits são compostos por uma caixa de isopor de 170 litros; uma lanterna de LED resistente à água; um terçado médio; uma garrafa térmica de 1,8 litros; um chapéu de palha com aba de 15cm.

Os apetrechos são destinados a apoiar à pesca artesanal no estado, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas no edital de Chamamento Público n° 04/2020, com recurso de R$ 313 mil.

Para a análise de água, foram distribuídos, para 80 piscicultores, 80 kits compostos por reagentes para análise dos seguintes parâmetros físico-químicos: pH; oxigênio dissolvido; nitrogênio amoniacal; nitrogênio; nitrito; transparência; alcalinidade total; dureza; temperatura.

Contemplando 16 municípios do estado, os kits foram adquiridos com recursos do Sistema Sepror, oriundos do Edital de Chamada Pública nº 003 e 006/2020, com investimento total R$ 80 mil, e servirão para as análises periódicas da água, considerando diversos fatores.

Contemplado com um dos kits de análise de água, o piscicultor Josias Lopes, que preside a Associação de Aquicultores de Codajás (AAC), garante que a verificação dos parâmetros da água irá aumentar a qualidade do pescado produzido.

Kits Casa de Farinha – Cinquenta kits de casa de farinha foram entregues para 28 associações de 19 municípios, totalizando um investimento de R$ 374 mil. O material é proveniente do contrato de repasse com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para apoiar os produtores de farinha de mandioca no estado, por meio do Edital de Chamamento Público n° 001/2020 – Sepror. Durante a vigência de 2020, foram entregues no início do ano, outros 35 kits.

O vice-presidente da Associação de Produtores Indígenas da Aldeia Miratu (Apiam), Waldé Cordeiro, destacou que é a primeira vez que a entidade do município de Uarini recebe equipamento do Governo do Estado.

Os kits são compostos de motor 05 CV, balança mecânica, cevador, prensa manual, bomba d’água, tacho de 58 polegadas e tacho de 75 polegadas. No ano de 2021, será aberto um novo edital para credenciamento dos produtores para a seleção. Posteriormente, a entrega dos 35 kits restantes, completando 120 kits Casas de farinha, conforme disposto no edital inicial.

Patrulhas Agrícolas – Através do convênio com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), foram aos escritórios locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), 29 patrulhas agrícolas compostas por: 29 motocultivadores, 29 carretas agrícolas e 29 sulcadores, para cinco Municípios: Autazes, com 6 patrulhas; Careiro, 6 patrulhas; Manaquiri, 6 patrulhas; Manacapuru, 6 patrulhas; e Novo Airão, 5.

Com essa distribuição, serão diretamente beneficiadas cerca de 145 pessoas, e indiretamente, 725 pessoas. O investimento nos equipamentos totaliza R$ 1,2 milhões.