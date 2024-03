Wilson Lima inaugura o 57º Festival de Parintins: Compromisso renovado com emprego e renda

Na vibrante atmosfera do Centro Cultural Bumbódromo, palco da lendária rivalidade entre os bois Caprichoso e Garantido, o governador Wilson Lima conduziu, nesta sexta-feira (22/03), o lançamento do aguardado 57º Festival de Parintins. Num discurso enérgico, Lima reafirmou o compromisso inabalável do Governo do Amazonas com o progresso socioeconômico e cultural da região.





Estima-se que, neste ano, as ações do Governo do Estado em torno do festival proporcionem a criação de 24 mil empregos indiretos, somados aos impressionantes 5 mil empregos diretos gerados pelos bois. Esse esforço conjunto promete impulsionar a economia local com uma movimentação financeira prevista de R$ 150 milhões para 2024.

“O festival é mais do que uma celebração; é uma oportunidade para os habitantes locais, além de ser um pilar fundamental na preservação e fortalecimento de nossas tradições culturais. É o nosso grito pela preservação do caboclo, do indígena, do negro, do ribeirinho – de todos que compõem a riqueza cultural de Parintins e do Amazonas”, enfatizou Wilson Lima.

Durante o evento, o governador também realizou a entrega simbólica de 1,8 mil Equipamentos de Segurança Individual (EPIs) para cada boi, destinados aos trabalhadores dos galpões, evidenciando o compromisso com a segurança e o bem-estar dos envolvidos.

Além disso, como parte das comemorações pelo Dia Mundial da Água, foi formalizada a doação de 500 mil copos temáticos da Ação Água nas Torcidas 2024 às Associações Folclóricas dos Bumbás Caprichoso e Garantido. Destes, 260 mil serão distribuídos entre os bois e o restante será destinado às torcidas, reforçando a importância da sustentabilidade e do acesso à água potável durante o evento.

Este ano, a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) instalará dois sistemas do Projeto Água Boa em pontos estratégicos da cidade, oferecendo suporte na hidratação dos visitantes, ampliando os esforços iniciados em 2023 com a instalação de uma máquina purificadora de água na praça da catedral durante o Festival Folclórico.

A participação ativa do Governo do Estado foi elogiada pelos presidentes dos bois Caprichoso e Garantido, Fred Goes e Rossy Amoedo, respectivamente, que destacaram a importância desse apoio para o crescimento contínuo do festival.

Ao lado do governador no Bumbódromo estiveram diversas autoridades, incluindo o vice Tadeu de Souza, os deputados estaduais Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Delegado Péricles e Sinésio Campos, a vereadora de Parintins Brena Dianná, e o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, entre outros.

O investimento do Governo do Amazonas no festival em 2024 será de R$ 8 milhões, divididos igualmente entre os bois, somados aos patrocínios privados que devem alcançar R$ 15 milhões. A Coca-Cola, por exemplo, contribuirá com R$ 2,5 milhões, reforçando a relevância do evento para a economia local.

Realizado pelo Governo do Estado, em colaboração com diversos órgãos governamentais, o festival não apenas celebra a cultura regional, mas também deixa um legado estrutural, econômico e cultural duradouro na região.

À menos de 100 dias do evento, um encontro cultural aberto ao público marcou o início da temporada bovina, com a participação dos bumbás, itens oficiais e entusiastas, evidenciando a expectativa crescente em torno do festival, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho, na Ilha Tupinambarana.

Além do lançamento do Festival, em consonância com o Dia Mundial da Água, Wilson Lima anunciou o início da licitação das obras de água e esgoto do Programa de Saneamento Integrado de Parintins, um investimento essencial que visa fornecer água tratada para toda a cidade e solucionar de forma definitiva questões de contaminação. Adicionalmente, foi anunciado um pacote de obras estaduais que ultrapassa os R$ 170 milhões, visando promover o desenvolvimento contínuo da região.