Livro de Samuel Hanan e Ives Gandra terá debate sobre economia no INDT, dia (27)

INDT sedia lançamento de livro de Samuel Hanan e Ives Gandra da Silva Martins com debate sobre economia





O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) vai sediar no próximo dia 27, às 15h30, o lançamento do livro de dois autores com importantes trajetórias no país: o engenheiro e pós-graduado em engenharia econômica Samuel Hanan, que já foi vice-governador do estado; e o renomado jurista brasileiro com reconhecimento internacional, Ives Gandra da Silva Martins. O livro: “Brasil, que país é este” (Ed. Valer).

Para participar, é necessário se inscrever gratuitamente pelo endereço https://materiais.indt.org.br/lancamentolivro . As vagas são limitadas e dará direito a certificado de participação.

O lançamento do livro contará com a presença de Samuel Hanan, que terá ainda uma sessão de autógrafos, sorteio de alguns exemplares e também um debate, ao final, sobre o tema do livro, mediado pelo professor doutor Roberto Lavor, que também é presidente do Conselho do INDT. O jurista Ives Gandra enviou um vídeo com uma mensagem especial para o público do evento.

“É uma honra para o INDT promover o lançamento de um livro de duas grandes personalidades do cenário brasileiro e que refletem sobre o futuro do país que queremos ter. É também uma reflexão sobre como a nossa nação desperdiça suas potencialidades e o que precisamos fazer para mudar isto”, ressalta o professor Dr. Roberto Lavor.

Sobre o INDT

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) foi fundado em 2001 pela Nokia. Em 2013, passou a atuar como Centro de P,D&I da Microsoft, permanecendo até 2016, quando se tornou um instituto independente, mantendo-se como um dos maiores Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do País. O INDT oferece soluções nas áreas de Software, Hardware & Firmware, Comunicação e Redes, Manufatura Avançada, Veículos Autônomos e Robótica, Materiais e Química, e BioTech.