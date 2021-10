Wilson Lima participa da sexta edição do ‘Peixe no Prato Solidário’

Durante a sexta edição do programa Peixe no Prato Solidário, neste sábado (16/10), o governador Wilson Lima destacou a responsabilidade do Estado de promover ações para a população em situação de vulnerabilidade social.

Na ocasião, foram distribuídas mais de quatro toneladas de pescado e uma tonelada de farinha, adquiridos pelo Governo do Amazonas por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

O pescado beneficiou 1,1 mil famílias no Amazonas

O Peixe no Prato Solidário foi realizado na Quadra Poliesportiva da Colônia Antônio Aleixo, rua Nova República, zona leste de Manaus. A distribuição foi coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

O programa Peixe no Prato Solidário foi idealizado pelo governador Wilson Lima para atender as famílias em vulnerabilidade social que tiveram suas situações agravadas durante a pandemia.

A aquisição do pescado junto aos produtores regionais é realizada por meio da ADS, com recursos financeiros repassados pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e oferece à população peixes frescos e de qualidade, como tambaqui ruelo e pirarucu.

Paralelamente às ações como essas, o Governo do Amazonas trabalha para garantir a manutenção dos empregos e atrair novos investimentos para criação de novos postos de trabalho.

Edições anteriores

Mais de 16 toneladas de peixe já foram distribuídas a 5 mil famílias – da capital e de Rio Preto da Eva – nas edições anteriores do programa.

O bairro Jorge Teixeira 4, na zona leste de Manaus foi o penúltimo a receber a ação no último dia 09. Lá, foram distribuídas, aproximadamente, três toneladas de tambaqui, três toneladas de pirarucu, mil abacaxis e uma tonelada de farinha. Foi a maior ação já realizada até agora.