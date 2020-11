Wilson Lima se manifesta e diz que publicação da TV Norte é ‘fake news’

Pelas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, lamentou a atitude da emissora TV Norte, afiliada ao SBT no Estado. O veículo de comunicação divulgou uma “fake News” a respeito do governo.

Wilson Lima se manifestou por meio das redes sociais. “É lamentável que veículos de comunicação, como a TV Norte, afiliada ao SBT, que têm o dever de informar, sigam a onda das ‘fake news’, sem sequer apurar a verdade. Isso é falta de responsabilidade, prejudica milhares de pessoas e em nada acrescenta com o trabalho de melhorar o Amazonas”, escreveu o governador.

A falsa notícia a que Wilson Lima se refere fala sobre o suposto pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) de seu afastamento do cargo. A solicitação valeria, também, para o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, e mais oito deputados estaduais.