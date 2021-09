Wilson Lima vistoria pavimentação de ramais em Autazes e Careiro da Castanho

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta sexta-feira (16/09), as obras de pavimentação de quatro ramais nos municípios de Autazes e Careiro Castanho (a 113 e 88 quilômetros de Manaus, respectivamente), que, juntos, recebem investimentos de R$ 109,2 milhões em infraestrutura. Wilson Lima ressaltou que o asfalto de qualidade aplicado nessas estradas garante o melhor escoamento da produção rural e o direito de ir e vir das pessoas.

Em Autazes, os recursos do Governo do Amazonas aplicados na infraestrutura viária do município chegam a R$ 67,5 milhões. Já no Careiro da Castanho o montante é da ordem de R$ 41,7 milhões. Os investimentos são feitos por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

“Eu tenho tido uma preocupação, junto com a minha Secretaria de Infraestrutura, de acompanhar todas as obras e de garantir a qualidade de todas elas para que tenha uma grande durabilidade. Em todas, nós estamos fazendo sistema de drenagem, pelos menos a superficial, porque isso compromete muito o pavimento quando ela não é feita a contento. Isso traz respeito e dignidade para as pessoas, uma infraestrutura que garante o escoamento da produção e não só isso, permite que o aluno entre em um ônibus e chegue na escola com segurança, que um paciente saia de uma comunidade dessas e chegue a uma unidade hospitalar”, disse o governador.

Participaram da visita nos municípios os deputados estaduais Saullo Vianna, Adjunto Afonso e Tony Medeiros, a deputada Joana Darc, e o perfeito de Autazes, Andreson Cavalcante, além de vereadores e secretários de Estado.

Autazes – No município, o governador vistoriou dois ramais. Outros seis já foram pavimentados e entregues pelo Governo do Amazonas.

Em Autazes, a primeira estrada vistoriada que recebe obras de pavimentação é o Ramal São Félix, no quilômetro 93 da AM-254. A extensão do ramal é de 2,43 quilômetros e 75% das obras já foram executadas. A previsão de conclusão é ainda neste semestre.

O ramal dá acesso à Aldeia Indígena São Félix, localizada às margens do rio Madeirinha. Éverton Marques de Monteiro, de 41 anos, é vice-tuxaua da aldeia que pertence a etnia Mura. Na comunidade se planta melancia, banana, abacaxi, maracujá e macaxeira. Parte da produção é consumida na aldeia, o restante é vendido para consumidores da área urbana de Autazes. A pavimentação vai ajudar no escoamento da produção e no transporte escolar. A escola da aldeia atende alunos de outras quatro aldeias.

“Isso é uma realização de um sonho. Já tá ajudando, uma vez que o nosso povo andava com os pés na lama. A gente sai da lama para uma outra realidade. Essa parceria com o Governo do Amazonas tem dado certo, 100% dos nossos produtores estão contemplados para escoar essa produção da roça para a comunidade e da comunidade para a cidade”, disse o vice-tuxaua.

Ainda no município, Wilson Lima acompanhou os trabalhos no ramal Marechal Rondon, no quilômetro 91 da AM-254. Com previsão de entrega neste semestre, 80% dos trabalhos já foram executados.

No Marechal Rondon vivem 300 famílias da Aldeia Cuia. Eles também são da etnia Mura e vivem da agricultura, plantam mandioca, pupunha e banana, por exemplo.

Com o avanço das obras, a agricultora Anete Ferreira contabiliza as melhorias que a obra vai trazer para a comunidade. “Vai melhorar para nós levarmos os nossos produtos para vender na cidade. Cheio de buraco ficava difícil. Vai ajudar os mototaxistas a trabalhar também. E também para quem traz mercadoria para vender na comunidade”, disse.

A atual gestão do Governo do Amazonas já concluiu a pavimentação de outros seis ramais no município: Iguapenú, Rosarinho, Jatuá, HSL, Rio Mutuca e Açupuranga.

Autazes também é beneficiado com o projeto de conservação e manutenção de rodovias estaduais. O Governo do Amazonas está realizando obras de manutenção da AM-234 em 93,9 quilômetros, ou seja, toda extensão da via. A rodovia começa no entroncamento com a BR-319.

As obras fazem parte do lote 3 desse projeto que também prevê a manutenção de toda extensão – 43,60 quilômetros – da AM-354, estrada que também tem início na BR-319. O investimento é R$ 14,4 milhões, está 95% executado e deve ser concluído neste semestre.

Durante a visita, o governador anunciou que irá assinar um convênio com a prefeitura de Autazes para pavimentação de ruas na cidade.

Careiro da Castanho – Wilson Lima conferiu as obras do ramal do 11, no quilômetro 11 da AM-254. A estrada tem 9,42 quilômetros de extensão e a obra está 35% executada. A previsão de conclusão é neste semestre.

O último ramal vistoriado nesta sexta-feira e que passa por obras de pavimentação foi o da Cabeceira do Purupuru, no quilômetro 22 da BR-319. São 8,71 quilômetros de extensão. Com 5% das obras executadas, a previsão de entrega é julho de 2022.

Outras estradas no município já foram pavimentadas e inauguradas. Os ramais do Cinturão Verde e o do São José foram entregues em fevereiro de 2020.

No município, o Governo do Amazonas já concluiu, em setembro do ano passado, obras de pavimentação no sistema viário de Careiro da Castanho com o investimento de R$ 698 mil.