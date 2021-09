Idoso de 85 anos é preso em Manaus por estuprar criança de 10 anos

A Polícia Civil deflagrou ação policial na tarde de quinta-feira (16), por volta das 14h, resultando na prisão em flagrante de Lourival da Silva Paiva, 85, por estupro de vulnerável e exploração sexual que teve como vítima uma menina de 10 anos.

A delegada que está a frente do caso, explicou que as diligências iniciaram após a equipe policial receber denúncias, por meio do Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que realizava ação de saúde naquele bairro.

“Recebemos uma denúncia via telefone, por meio da equipe do Cream, em que nos foi relatado que, na localidade já mencionada, havia uma criança sofrendo estupros e exploração sexual, por parte de um vizinho que, aproveitando-se dos momentos em que fornecia água potável à família da vítima, oferecia pequenas quantias em dinheiro à menina a fim de realizar os atos libidinosos”, esclareceu a autoridade policial.

Ainda durante coletiva, a psicóloga Fernanda Rodrigues, da Sejusc, relatou que populares procuraram a equipe para denunciar o ocorrido. “Após recebermos a denúncia por parte dos comunitários, notificamos a Depca, que nos retornou imediatamente, conseguindo assim flagrantear o indivíduo”, relatou.

A menina foi conduzida juntamente com seu pai à Depca, onde passou por atendimento psicossocial. O infrator também foi encaminhado à Depca e foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual infantojuvenil.

Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia, e permanecerá à disposição da Justiça