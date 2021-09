Trio que matou e enterrou mulher ainda com vida em Iranduba, é preso

Nesta sexta-feira (17), por volta das 9h, a Polícia Civil de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), prendeu em flagrante, Joanderson Pereira da Silva, 21; Lucas Gabriel da Paz, 21; e Wesley Lavareda Ferreira, 25, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa, tendo como vítima Emily Braga do Nascimento, que tinha 28 anos. A ação policial ocorreu na rua Pacu, bairro Alto, naquele município.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª DIP, o corpo foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta sexta. Na ocasião do crime, os indivíduos atraíram a vítima para uma localidade próximo à rua Pacu, onde a sequestraram e a atingiram com vários disparos de arma de fogo.

“O que motivou a morte de Emily foi o fato dela ter armado uma emboscada para Alessandro da Silva de Oliveira, conhecido como ‘Ratão’, com quem ela teve um encontro, e foi morto na quinta-feira (16/09), em Iranduba, por uma organização criminosa rival a que o trio participa”, disse o delegado.

A autoridade policial relatou que Joanderson, Lucas Gabriel e Wesley eram parceiros de Alessandro, e por isso mataram Emily como forma de vingar a morte do amigo.

Os infratores foram conduzidos à 31ª DIP e irão responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa. Eles permanecerão custodiados na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.