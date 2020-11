Zezé Di Camargo e Luciano retomam shows presenciais

Adiado em duas ocasiões em razão da pandemia, o show que Zezé Di Camargo e Luciano planejaram para comemorar os seus 29 anos de estrada finalmente poderá ser realizado: a dupla mal pode esperar para este saudoso reencontro com o seu público, agora reagendado para 19 de dezembro, em São Paulo.

As portas do Espaço das Américas vão se abrir para celebrar mais um aniversário da sólida união da dupla com o público, sua moeda mais valiosa na construção da longa e bem-sucedida estrada trilhada pelos Filhos de Francisco desde 19 de abril de 1991, quando “É o Amor” foi lançada nas ondas do rádio, de Goiânia para o mundo.

Hoje, após mais de 70 regravações daquele que se tornaria um clássico da música brasileira, executado por mais de 1 bilhão de vezes, Zezé e Luciano se apresentam presencialmente no ano mais excepcional de nossas vidas em condições muito especiais, a fim de marcar a contagem regressiva que conduz o par aos seus 30 anos de história.

Para tanto, rigorosas regras de protocolo de segurança imposto pela crise sanitária trazida pela Covid-19 serão seguidas no dia 19, no Espaço das Américas. À porta, todos os convidados terão suas temperaturas testadas por termômetros à distância, e a plateia terá apenas lugares disponíveis com distanciamento entre as cadeiras, além de ingressos para camarotes.

O show começará pontualmente às 21h, duas horas após a reabertura das portas, para que a casa possa estar vazia às 23h, atendendo a normas da prefeitura de São Paulo.

Atenção: as vendas estão abertas a partir desta sexta-feira (30), pelo link www.ticket360.com.br/evento/14541/ingressos-para-zeze-di-camargo-luciano-edicao-limitada. A compra de ingressos das mesas de 04 lugares ou camarotes de 06 lugares deverá ser feita por pessoas do mesmo núcleo familiar ou convívio social, conforme protocolo vigente.