“David é recordista de escândalos bilionários”, diz Menezes em vídeo

O embate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus está esquentando às vésperas das eleições. Nesse fim de semana, por exemplo, o candidato Coronel Menezes (Patriotas) disse, em vídeo, que a gestão de David Almeida (Avante) como governador interino do Amazonas foi marcada por escândalos envolvendo dinheiro.

“David Almeida é recordista de escândalos bilionários em sua breve gestão. Não arrisque quatro anos para retroceder 40”, afirma, no vídeo, o candidato patriota.

Coronel Menezes diz, ainda, que o governo de David Almeida representa um verdadeiro descaso com o dinheiro da população. A assessoria jurídica do candidato do Avante vai recorrer à Justiça alegando propagação de fake News.