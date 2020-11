4 truques para preparar alimentos sem usar óleo

Reduzir óleos e frituras é uma ótima forma de cuidar melhor do organismo, mas como tirar o óleo do cardápio?

A busca por uma vida mais saudável e equilibrada é constante. Muitas pessoas fazem dieta após dieta procurando obter mais do que um corpo bonito, mas um organismo mais forte contra vírus, bactérias e infecções. A própria saúde do coração é tema recorrente, e a boa alimentação, aliada às atividades físicas, é pauta para quem quer uma vida mais leve para o futuro.

O uso de óleo e as constantes frituras nas refeições são grandes vilões desta batalha, mas existe solução. Confira quatro ótimos truques para preparar alimentos sem usar óleo.

1. Substitua óleo por água

É mais simples do que parece. A ação tão comum de fritar um ovo, por exemplo, pode ser feita somente com água e absolutamente nada de óleo. Basta colocar um pouco de água na frigideira, aguardar ferver e, então, quebrar o ovo sobre o líquido. O resultado será o mesmo que a fritura tradicional, mas muito mais saudável.

2. Use panelas antiaderentes

Contar com um bom jogo de panelas antiaderente é um ótimo caminho para inibir o uso de óleo em preparações do dia a dia. Isso porque este tipo de panela impede que o alimento grude, substituindo, portanto, a função do óleo. Para quem gosta de cozinhar e criar receitas, esta é uma ótima dica que pode tornar a rotina mais equilibrada.

3. Conte com o auxílio do micro-ondas

Diferentemente do que parte das pessoas pensa, a função do micro-ondas vai muito além do descongelamento e do aquecimento de comida. O aparelho é capaz e programado para realizar preparações completas de alimentos, como frango, arroz e ovos. Portanto, com uma boa receita e o tempo adequado, é totalmente possível se abster do uso de óleo e das frequentes frituras.

4. Invista em fritadeiras elétricas

Se o seu propósito é realmente mudar a alimentação definitivamente, excluindo o uso de óleo completamente da rotina, as fritadeiras elétricas são um ótimo investimento. Com uma tecnologia que frita alimentos por meio de vapor, este tipo de utensílio é tão prático quanto o micro-ondas. O grande objetivo é possibilitar o consumo de diferentes comidas fritas, como salgadinhos, mas sem óleo.