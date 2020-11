Ex-presidente da Câmara do Careiro é multado em mais de R$ 2 milhões

O ex-presidente da Câmara Municipal do Careiro, vereador Valdimar Vieira Felizardo, foi multado em mais de R$ 2 milhões. O motivo foram as irregularidades nas contas do gestor em 2016.

O montante foi divido em R$ 15 mil pelas irregularidades na tomada de contas referentes ao exercício da presidência da Câmara pelo gestor em 2016. Além disso, foi aplicado alcance de, aproximadamente, R$ 1,9 milhão, totalizando mais de R$ 2 milhões que devem ser devolvidos aos cofres públicos.

Houve ainda, durante a gestão de Valdimar, atraso no envio dos balancetes mensais, via sistema e-Contas, de todos os meses em que ele ocupou a presidência da Câmara de Careiro, inconsistência nas informações contábeis do Plano de Contas da gestão, ausência de documentação para comprovar os gastos bancários e informações sobre as despesas dos últimos seis meses de gestão.

A Lei de Responsabilidade Fiscal também foi descumprida, tendo em vista a inexistência de dados que comprovem a legalidade dos contratos de licitação firmados pela Câmara na época, e a ausência das prestações de contas e relatórios de gestão fiscal.

O gestor tem o prazo de 30 dias para realizar o pagamento ao erário ou recorrer da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).