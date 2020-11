5 cuidados necessários para aproveitar a piscina no verão

Verão, sol de 30ºC, dia quente e abafado… Nessas horas, tudo o que a gente quer é relaxar, tomar uma bebida gostosa (de preferência, bem gelada) e cair em uma piscina fresquinha. É ou não é?

Na hora do verão, quem tem piscina – ou acesso a uma – sabe o quão gostoso pode ser curtir um dia inteiro dentro da água. Sol forte, roupas de banho e um dia garantido de muita diversão, além, é claro, da maior vantagem de todas: poder relaxar e afastar o calor do corpo.

Mas, antes de aproveitar, é necessário prestar atenção a algumas medidas cautelosas. Apesar de divertidas e refrescantes, as piscinas podem ser perigosas se usadas sem precaução (tanto física, quanto química!). Confira abaixo cinco cuidados necessários para aproveitar a sua piscina com segurança.

Vitamina D é ótima, mas insolação, não!

É sabido que tomar sol aumenta os níveis de vitamina D no nosso corpo, tão importantes para a manutenção dos ossos e o fortalecimento do sistema imunológico. No entanto, o sol em contato direto com a nossa pele transmite raios UV e pode causar uma série de doenças, como insolação, queimaduras graves e câncer de pele. O cuidado também deve ser redobrado para os olhos, pois a luz solar é muito forte e pode comprometer a visão. Para garantir a diversão, use protetores ou bloqueadores solares ao longo do dia e evite ficar muito tempo exposto ao sol.

Já tomou água hoje?

A hidratação é importante todos os dias, mas merece uma atenção redobrada nos dias de piscina. Só estar dentro da água não é garantia de hidratação. É necessário repor os líquidos e sais minerais que perdemos com o suor e ao longo do dia. Aquela água geladinha não pode faltar na bolsa para os dias mais quentes.

Piscina e bebida alcoólica não combinam

Você pode até mesmo saber nadar, estar em uma piscina rasa e rodeado de amigos, mas dentro de uma piscina há sempre o risco de afogamento. É por isso que bebida alcoólica e piscina não combinam: evite riscos desnecessários!

A manutenção da piscina evita uma série de problemas

Usar a piscina todo mundo quer, mas limpar é mais difícil, não é? Mesmo assim, a importância de manter o ambiente limpo é imensa: evita problemas com a pele, doenças das mais diversas e infecções. Para isso, é importante manter os compostos químicos balanceados, deixar o filtro da piscina sempre limpo e realizar toda a limpeza necessária para manter a água cristalina e saudável.

Comidas leves são aliadas

Conselho de mãe nunca se ignora e é por isso que devemos evitar comer comidas pesadas e entrar na água logo em seguida. A digestão é um processo um pouco lento e pode ficar comprometido dentro da água. Isso não quer dizer que você vai morrer ou ter um alto risco, mas comer de forma leve evita ter uma digestão prolongada, que pode dificultar a diversão na piscina.