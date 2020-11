Governador anuncia obra de recuperação na orla de Nhamundá

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta terça-feira (10/11), a obra de recuperação do muro da orla do município de Nhamundá, um dos principais pontos turísticos da cidade. Os trabalhos serão executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), com investimento de R$ 2.582.622,27.

Durante solenidade em Nhamundá, situado na calha do Baixo Amazonas, a 383 quilômetros da capital amazonense, Wilson Lima anunciou que o Governo do Estado, alinhado à Prefeitura do município, estuda outras melhorias que podem ser feitas para melhorar a infraestrutura do interior.

“O interior tem sido uma grande preocupação nossa em todas as áreas. Estivemos dando a ordem de serviço para a reconstrução da orla, para construir ali um muro de arrimo. E aí eu tenho discutido quais os outros avanços e outras parcerias que nós vamos fazer, para poder melhorar a qualidade de vida de quem está aqui no interior”, ressaltou o governador.

A reconstrução do muro de contenção em concreto armado da orla de Nhamundá vai garantir a segurança dos visitantes e moradores. Serão realizados serviços de aplicação de camada de drenos superficiais, com uma canaleta de concreto meia cana e extravasores para escoamento da água superficial.

Também será construído calçamento em concreto simples de 0,08 cm para revestimento do aterro do muro, além de guarda-corpo em tubo de aço carbono para segurança.

Para o comerciante Zaqueu Costa, que trabalha na orla há oito anos, as melhorias são positivas e muito aguardadas pela população. “É que a gente esperava há muito tempo, vai ser gratificante. O governador manda essa força para a gente, vai ser muito legal”, comemora Zaqueu.