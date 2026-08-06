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Abastecimento de água segue em recuperação com previsão de normalização até sexta-feira

Por
Redação 5
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Reprodução/Águas de Manaus

A Águas de Manaus informa que o abastecimento de água está em fase de recuperação após o fim da manutenção programada da quarta-feira (05) no Complexo de Produção de Água da Ponta do Ismael. Até a manhã desta quinta (06), 45% das áreas impactadas já tiveram o abastecimento de água restabelecido. A previsão é que todo o sistema esteja normalizado em até 48h, a contar a partir do fim da manutenção – ou seja, até a sexta-feira (07).

O processo de recuperação do abastecimento é monitorado pelo Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária. Desde o início da manutenção, a Águas de Manaus atendeu mais de 89 unidades prioritárias com carros-pipa, com mais de 890 mil litros de água distribuídos. As equipes seguem mobilizadas para atender ocorrências e direcionar esse atendimento para situações emergenciais.


A concessionária orientou a reserva de água tratada desde a semana passada. Agora, a empresa reforça que a população siga utilizando o recurso armazenado de forma consciente, até a completa recuperação do serviço em seu bairro.

O atendimento para situações emergenciais segue disponível nos canais oficiais da concessionária: 0800 092 0195 (Call Center e WhatsApp) ou pelo instagram @aguasdemanaus.

Confira:

Reprodução/Águas de Manaus
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