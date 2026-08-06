Manaus convoca 11 profissionais aprovados no concurso da Semsa

A Prefeitura de Manaus está convocando 11 profissionais do cadastro reserva do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para apresentação e posse. Os chamamentos visam prover cargos em vacância e com vagas remanescentes, decorrentes da exoneração de servidores já admitidos por meio do certame municipal da saúde e da desistência de profissionais aprovados em classificação superior.

O prazo para apresentação vai até o dia 2/9, para dez dos profissionais, de cargos diversos, convocados via edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM), nº 6.366, de terça-feira, 4/8. Outro edital, divulgado no DOM, nº 6.367, da quarta, 5/8, traz o chamamento de uma profissional aprovada para o cargo de auxiliar em saúde bucal, com prazo até o dia 3/9 para comparecimento na sede da Semsa.





Os decretos de nomeação dos profissionais constam nas edições 6.365 do periódico oficial, de segunda-feira, 3/8, e 6.366, de terça-feira. Estas e outras publicações referentes ao certame da saúde municipal estão disponíveis no site www.manaus.am.gov.br/semsa, com acesso a partir do menu “A Semsa”, item “Concursos”.

Entre os convocados, aprovados por meio do Edital 002/2021 do concurso da Semsa, estão seis assistentes em administração, um agente comunitário de saúde (ACS), um técnico em segurança do trabalho, todos com regime de trabalho semanal de 40 horas; e um enfermeiro geral, um técnico em enfermagem e uma auxiliar em saúde bucal, do regime de 30 horas.

Inicialmente, os convocados devem enviar os documentos requeridos pelo site pssemsa.manaus.am.gov.br. Entre eles, documento oficial de identificação com foto, CPF, foto 3×4, comprovante de residência com CEP (água, luz ou telefone), certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça estadual e federal, comprovante de imunização contra Covid-19 com esquema completo.

Após o procedimento, os convocados devem comparecer, dentro do prazo definido em seus respectivos editais de convocação, na sala de posse na sede da Semsa, no bairro Adrianópolis, com acesso pela avenida Maceió, nº 160. Os profissionais devem apresentar documento de identidade e CPF para atendimento, que ocorre de segunda a sexta-feira, em dias úteis, sempre das 8h às 12h, no horário local.