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Crise em Ceuta gera pressão para retirada de Marrocos da Copa de 2030

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Redação 5
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O partido português Livre pediu que Portugal reavalie a parceria com Marrocos na organização da Copa do Mundo de 2030, após a crise migratória em Ceuta. O porta-voz Jorge Pinto enviou uma carta ao governo português e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) defendendo uma revisão da candidatura, que também conta com Espanha.

Segundo o partido, os recentes acontecimentos na fronteira entre Marrocos e o território espanhol levantam preocupações sobre direitos humanos, segurança e estabilidade política. O Livre também pediu que Portugal dialogue com autoridades espanholas para avaliar a continuidade da parceria.


Na Espanha, o partido Sumar apresentou pedido para que Marrocos seja excluído do Mundial. Dirigentes da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ainda demonstraram preocupação com a possibilidade de a final do torneio deixar Madri e ser realizada em Rabat, cenário que ganhou força em meio às disputas políticas envolvendo a Fifa.

Fonte: Terra

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