Renato Junior assina ordem para criar primeira Rua Gastronômica de Manaus

O prefeito Renato Junior, assinou, nesta quinta-feira, 6/8, a ordem de serviço para a requalificação urbana do trecho entre as ruas 10 de Julho e Ramos Ferreira, no centro histórico da capital, que marcará o início da implantação da primeira “Rua Gastronômica de Manaus”, que deve ocupar os imóveis históricos hoje fechados e sem uso na rua Ferreira Pena, impulsionando o turismo, a cultura e o desenvolvimento econômico da região.

O projeto, que integra o programa municipal “Nosso Centro”, visa transformar aproximadamente 190 metros da via em um espaço permanente voltado ao lazer, turismo, gastronomia e convivência, priorizando pedestres, valorizando o patrimônio histórico e estimulando novos investimentos privados.





“O meu coração está no centro de Manaus. Fico emocionado em participar desse momento, porque esse é um sonho que estamos realizando. Também faço questão de reconhecer os empreendedores e empresários que acreditaram nesta rua, começaram a trazer cultura, gastronomia e movimento para cá. Agora a prefeitura chega para somar esforços e transformar a Ferreira Pena na primeira ‘Rua Gastronômica de Manaus’”, afirmou o prefeito Renato Junior.

Com prazo de execução de seis meses, a obra prevê a substituição do asfalto por pavimento em blocos intertravados, novas calçadas em pedra quartzito natural antiderrapante, iluminação cênica, mobiliário urbano, paisagismo, preservação das árvores existentes, acessibilidade, reorganização da iluminação pública e cabeamento subterrâneo. A inauguração está prevista para 15 de novembro, antecipando o cronograma inicialmente previsto para o próximo ano.

A intervenção também vai alterar a dinâmica da via. Após a conclusão das obras, a Ferreira Pena será fechada permanentemente ao tráfego de veículos e passará a funcionar como um boulevard voltado aos pedestres. O projeto prevê um amplo calçadão para circulação de pessoas, além de uma faixa destinada à instalação de mesas e cadeiras dos bares e restaurantes, consolidando o espaço como um novo polo de convivência, gastronomia, cultura e turismo no centro histórico.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag, ressaltou que a criação da Rua Gastronômica atende a um desejo antigo dos comerciantes e deve impulsionar a recuperação econômica e turística do centro histórico.

“A Ferreira Pena já começava a ganhar vida com os empreendedores que acreditaram na região. Agora, com esse investimento da prefeitura, esse sonho se torna realidade. A rua vai fortalecer o turismo, valorizar o Centro e estimular a recuperação dos imóveis históricos que hoje estão sem uso”, enfatizou Ralph Assayag.

Empresário e sócio-proprietário do Jápeto, André Gomes, pontuou que a intervenção representa o reconhecimento de um movimento iniciado pelos próprios empreendedores, que passaram a investir na Ferreira Pena e contribuir para a retomada da vida noturna no Centro.

“Estou há cinco anos na Ferreira Pena e é muito gratificante ver esse projeto sair do papel. É uma conquista de todos os empreendedores que acreditaram nessa rua. A revitalização vai valorizar o Centro e criar um ambiente melhor para quem trabalha, para quem visita e para quem escolhe investir aqui”, disse André Gomes.

Reocupação dos imóveis históricos

Parte da requalificação urbana, a prefeitura aposta na recuperação econômica da região por meio da reocupação dos imóveis históricos existentes ao longo da Ferreira Pena. Ao todo, 26 edificações estão inseridas diretamente no perímetro da intervenção e a expectativa é que a valorização da via estimule novos investimentos privados, ampliando a oferta de bares, restaurantes e empreendimentos voltados ao turismo e à economia criativa.

“O projeto preserva as características históricas da área, mas dialoga com as necessidades do nosso tempo. Essa aliança entre a preservação do patrimônio e o que a cidade precisa hoje foi construída conjuntamente pelas equipes técnicas”, destacou a superintendente do Iphan no Amazonas, Beatriz Calheiros.

Conforme o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antonio Peixoto, a prefeitura realizou o mapeamento dos proprietários dos imóveis e iniciou diálogo para incentivar a recuperação das edificações. De acordo com ele, inclusive, um empreendedor da própria rua já entrou em contato com o proprietário de um dos prédios para discutir sua revitalização.

“O projeto faz parte do programa ‘Nosso Centro’ e trabalha cinco eixos: mais vida, mais cultura, mais turismo, mais história e mais economia. Queremos que essa transformação incentive também a recuperação dos imóveis históricos e fortaleça os empreendedores da região”, explicou Peixoto.

Durante a solenidade, Renato Junior afirmou que a revitalização também contempla a reorganização do comércio ambulante, conciliando o direito ao trabalho com o ordenamento urbano.

“Eu conheço essa realidade porque venho dela. O camelô terá sempre apoio para trabalhar e garantir o sustento da família, mas também precisamos organizar a cidade. Estamos investindo em bancas padronizadas e o ordenamento vai permitir que lojistas e ambulantes convivam de forma organizada, respeitando as regras e fortalecendo o Centro”, reforçou o prefeito.

Cabeamento subterrâneo

Um dos principais diferenciais do projeto será o enterramento das redes de energia e telecomunicações, eliminando a fiação aérea e reduzindo a poluição visual em uma das áreas mais simbólicas do centro histórico.

Além do cabeamento subterrâneo, a rua receberá iluminação cênica em LED suspensa em formato de varal, novos postes voltados aos passeios públicos, floreiras, bancos, lixeiras e balizadores. A pista será revestida com blocos de concreto intertravados e as calçadas receberão revestimento em pedra natural antiderrapante, mantendo a acessibilidade em toda a extensão da intervenção.

O prefeito Renato Junior explicou que a ação faz parte de uma estratégia mais ampla de valorização da paisagem urbana, que já retirou toneladas de fios inutilizados em outras vias do Centro e deverá avançar para novos pontos turísticos da cidade.

“Já retiramos toneladas de fios que não tinham mais utilidade. Agora vamos dar mais um passo importante com o cabeamento subterrâneo, melhorando a paisagem urbana e valorizando o patrimônio histórico. Queremos expandir esse modelo para outras áreas turísticas de Manaus”, informou Renato Junior.

O prefeito também anunciou que a rua ganhará iluminação temática e homenagens permanentes a grandes nomes da cultura amazonense, como Paulo Onça, Arlindo Júnior e Zezinho Corrêa, por meio de esculturas instaladas ao longo do percurso para interação dos visitantes.

Revitalização integrada do Centro

A transformação da Ferreira Pena integra o programa “Nosso Centro”, estratégia municipal voltada à recuperação da área histórica de Manaus. A nova Rua Gastronômica passa a se somar a outras intervenções já executadas ou em andamento, como o mirante Lúcia Almeida, a requalificação da praça dos Remédios, a remoção de cabos inutilizados, a recuperação de vias históricas e as ações de ordenamento urbano. No último dia 2/7, o prefeito autorizou o início das obras de restauração do Casarão de São Vicente.

Conforme o prefeito Renato Junior, o objetivo é devolver vitalidade ao Centro, fortalecendo o turismo, ampliando a circulação de pessoas e estimulando a atividade econômica durante todo o dia e também à noite. “Aqui não tenho nenhuma dúvida: esta rua será um polo turístico de Manaus. Vamos ambientar esse espaço para receber moradores, turistas e fortalecer quem empreende no Centro”, concluiu.

Representando a Associação Comercial do Amazonas (ACA), Bruno Pena Pinheiro afirmou que a iniciativa deve criar uma nova dinâmica para os negócios da região. “Esse investimento devolve infraestrutura, atrai novos empreendedores e fortalece quem já acredita no Centro. Tenho certeza de que essa rua será um sucesso”, disse.

Projeto aprovado pelo Iphan

Por estar inserida no Centro Histórico de Manaus, toda a intervenção foi desenvolvida em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável pela aprovação técnica do projeto.

A superintendente do Iphan no Amazonas, Beatriz Calheiros, destacou que a proposta preserva as características arquitetônicas da região ao mesmo tempo em que adapta o espaço às novas demandas de uso da capital.

“Quando uma área histórica ganha vida, ela se torna mais segura, movimenta o turismo, gera emprego e renda e estimula a conservação do patrimônio. O projeto preserva a identidade do Centro, mas dialoga com as necessidades atuais da cidade”, concluiu Calheiros.

Durante a execução dos serviços, o prefeito de Manaus informou que manterá diálogo permanente com comerciantes e empresários da Ferreira Pena para reduzir os impactos das intervenções e preservar o funcionamento dos estabelecimentos.