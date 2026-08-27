Adolescente ataca professor com faca durante aula de reforço; polícia investiga tentativa de homicídio

MANAUS | Um adolescente de 15 anos é suspeito de atacar com uma faca o professor Vinicius Siqueira Figueiredo durante uma aula particular de reforço na noite de quinta-feira (27), por volta das 18h. O caso é tratado pela polícia como tentativa de homicídio.

Segundo o relato registrado no Distrito Integrado de Polícia (DIP), o ataque aconteceu dentro do espaço de aulas de reforço reforço. O professor estava dando aula particular ao adolescente quando foi surpreendido pelo ataque.





Vinicius ficou ferido e precisou ser socorrido inicialmente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado ao Hospital 28 de Agosto. Posteriormente, ele foi transferido para uma unidade hospitalar particular. Segundo as informações repassadas à polícia, a vítima não corre risco de morte.

Motivação ainda é desconhecida

Até o momento, não há uma motivação clara para o ataque. A proprietária do espaço, compareceu ao DIP para relatar o caso às autoridades.

Um dos pontos que também deverá ser apurado pela investigação é a conduta do pai do adolescente, que, segundo o relato registrado, é professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Conforme informado à polícia, ele teria se recusado a prestar socorro ao professor ferido.

O adolescente deverá ser ouvido pelas autoridades, e as circunstâncias do ataque serão investigadas pela Polícia Civil. Como envolve um menor de idade, a identificação completa do adolescente não deve ser divulgada.

Por Correio da Amazônia