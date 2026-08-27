Ponte dos Bilhares ganha pintura, grafite e melhorias na iluminação

A Prefeitura de Manaus avança nesta quarta-feira, 26/8, com os serviços de modernização da ponte do Parque dos Bilhares, localizada na avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul da capital. A intervenção contempla a pintura da estrutura de concreto e a execução de grafite nas laterais, renovando o visual do equipamento e valorizando o espaço urbano.

“Diariamente temos equipes atuando simultaneamente em mais de oito estruturas viárias com serviços de modernização. A determinação do prefeito Renato Junior é transformar esses espaços por completo, cuidando desde o embelezamento até a iluminação e a sinalização. Nossa missão é oferecer o melhor para a população de Manaus, garantindo mais segurança, mobilidade e urbanização para a capital”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues.





Nesta etapa, os servidores da Seminf dão continuidade à pintura da estrutura e à execução do grafite nas laterais da ponte. Na sequência, estão previstas a manutenção da iluminação em LED e a revitalização da sinalização viária, ampliando a segurança para pedestres e motoristas que utilizam o trecho diariamente.

“Está aprovado. Realmente está ficando muito bonito. A gente passa pela cidade e vê os outros viadutos também em obra, e isso é muito bom. Ficamos felizes com essa iniciativa”, agradeceu o caixa de supermercado Yoshi Costa, de 27 anos.

A modernização da ponte dos Bilhares integra um conjunto de intervenções que avançam simultaneamente em importantes estruturas viárias da capital. Também recebem serviços os viadutos Miguel Arraes, Dom Jackson Damasceno, Elcídes Ricardo e Antônio Simões; a passagem inferior entre as avenidas Constantino Nery e Theomário Pinto; o complexo viário Engenheiro Luiz Augusto Veiga Soares; entre outros equipamentos.

Com equipes mobilizadas em diferentes pontos da capital, a prefeitura segue transformando os complexos viários de Manaus, aliando conservação, arte urbana, iluminação e sinalização para entregar espaços mais seguros, modernos e bem cuidados à população.