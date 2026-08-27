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Parintins prepara operação com 70 profissionais para atender público no Festival do Caburi

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Redação 2
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Foto: Júnior Preto

A Prefeitura de Parintins prepara uma operação com 70 profissionais de saúde para atender moradores e visitantes durante o Festival de Verão do Caburi, nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Já no primeiro momento, a estrutura reúne UBS Fluvial Lígia Loyola, unidade de saúde local, Vigilância em Saúde e Serviço de Resgate Municipal. Também estarão disponíveis medicamentos, insumos e suporte para remoção de pacientes, caso seja necessário.

A preparação começou antes mesmo da abertura do festival. Segundo o secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, uma equipe precursora já está no Caburi. O grupo avalia as condições da unidade de saúde, identifica necessidades e realiza orientações aos comerciantes e vendedores que vão atuar durante a programação.


“A equipe vai fazer as orientações necessárias, conversar com os vendedores e olhar a estrutura da unidade básica de saúde para qualificar o que ainda precisa. É uma preparação de todo o cenário para atender a população que vai prestigiar o Festival de Verão do Caburi”, explicou Clerton.

Na quinta-feira (27), a UBS Fluvial Lígia Loyola segue para a região com o restante da estrutura.

As equipes permanecerão durante sexta-feira, sábado e domingo, garantindo suporte aos atendimentos de urgência e emergência. O planejamento também prevê remoção de pacientes quando houver necessidade de atendimento hospitalar.

De acordo com a coordenadora de Saúde Rural, Adna Batalha, a operação envolve profissionais da UBS Fluvial Lígia Loyola, Vigilância em Saúde e UBS Denival Pereira, além de toda a logística necessária para os três dias. “Estamos organizando as escalas, os insumos e a estrutura para garantir assistência à população da região e aos visitantes durante o festival”, destacou.

A mobilização conta com o apoio do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves. A Secretaria Municipal de Saúde adota uma atuação integrada, com prevenção antes do evento, assistência durante a programação e estrutura preparada para situações de urgência e emergência.

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