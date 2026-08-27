David defende Shádia após críticas de secretário estadual: ‘Você é o nosso orgulho’

O candidato ao Governo do Amazonas pelo Avante, David Almeida, fez uma defesa enfática da candidata a vice-governadora, Dra. Shádia Fraxe, nesta quarta-feira (26/8), durante reunião com lideranças e profissionais da saúde, na sede estadual do partido, em Manaus. David reagiu às recentes declarações do secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva, que questionou de forma depreciativa a capacidade de gestão da ex-secretária municipal de Saúde

“[Ele] se dá ao desplante de tentar macular o trabalho da melhor secretária de Saúde da história da cidade de Manaus”, criticou David. Em seguida, reforçou o apoio à companheira de chapa. “Você é o nosso orgulho, Shádia.”





Ao defender a ex-secretária, David lembrou a atuação de Shádia durante a pandemia com a exitosa campanha de vacinação , a condução da Semsa Manaus na reforma e construção de mais de 100 UBSs e resultados alcançados que colocaram a saúde municipal de Manaus no topo do ranking nacional.

Para o candidato, a competência de Shádia passou a incomodar adversários políticos. “Nenhuma mulher tinha assumido a Secretaria de Saúde. Quando uma mulher assumiu, resolveu o problema da atenção básica. As tuas qualidades, a tua capacidade e a tua competência incomodam”, afirmou.

‘A saúde do Amazonas está na UTI’

David aproveitou o encontro para criticar a situação da rede estadual e defender uma mudança na condução da saúde pública do Amazonas. Para ele, a experiência de Shádia será fundamental caso a chapa seja eleita.

“O Amazonas clama por socorro. A saúde do Amazonas está na UTI e nada melhor do que uma médica qualificada e preparada para me ajudar a zerar a fila do Sisreg, a fila da morte, e melhorar a saúde do nosso estado”, afirmou.

Em seu plano de governo, David também propõe a implantação de polos regionais para fortalecer o atendimento de saúde no interior, além da valorização de médicos e profissionais de saúde.

Shádia relembra trajetória na Semsa

Durante a reunião, Shádia falou sobre sua passagem pela Secretaria Municipal de Saúde e se emocionou ao recordar a convivência com servidores e profissionais que participaram de sua gestão.

“Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória, de dizer de onde eu vim”, afirmou.

A médica disse que tentativas de desqualificar seu trabalho fazem parte do ambiente político, mas ressaltou que os resultados obtidos foram construídos coletivamente pelos servidores da saúde municipal.

“Eu conheço o nosso time da Semsa. Tenho muito orgulho de ter uma equipe técnica tão boa e de termos tomado as decisões juntos. Nós formamos um grande time”, disse.

Shádia também afirmou que a política partidária não estava inicialmente em seus planos, mas que decidiu aceitar um novo desafio e enfrentar com David os problemas do Estado.

“Cada dia que passa a gente tem mais consciência do que precisa querer para o nosso Estado”, completou.

Além de David e Shádia, participaram da reunião o atual secretário municipal de Saúde de Manaus, Nagib Salem; o candidato a deputado federal Coronel Menezes; o deputado estadual e candidato à reeleição Abdala Fraxe, além de lideranças e profissionais da área da saúde.