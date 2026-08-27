Prefeitura conclui chamamentos de concurso da Semsa com nomeação de 371 profissionais

Prefeitura de Manaus concluiu o chamamento de aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com a nomeação de mais 371 profissionais do cadastro reserva. Os nomeados têm até o dia 23 de setembro para apresentar a documentação e cumprir os procedimentos admissionais.

Os decretos, assinados pelo prefeito Renato Junior, foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) de segunda-feira (24/8), referentes aos editais 002 e 003/2021. As publicações estão disponíveis no site da Semsa, no menu “A Semsa”, em “Concursos”.





Com as novas nomeações, a Semsa chega a 3.834 profissionais convocados por meio do concurso. Os chamamentos encerram as convocações referentes ao edital 002/2021, cuja validade terminou nesta terça-feira (25/8), e ao edital 003/2021, que teve todos os 139 candidatos aprovados nos exames nomeados. O edital 001/2021 teve a validade encerrada em maio.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Nagib Salem, o concurso foi importante para reforçar as equipes e ampliar a oferta de serviços à população.

O certame ofereceu inicialmente 2.001 vagas: 124 no edital 001/2021, 1.822 no edital 002 e 55 no edital 003. Em diversos cargos, o número de nomeações superou a quantidade de vagas prevista originalmente.

Entre os profissionais nomeados estão agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos em enfermagem, cirurgiões-dentistas, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, motoristas, administradores e outros.

Procedimentos

Os nomeados devem acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br para enviar os documentos exigidos para a posse. Depois, precisam comparecer à sala de posse da Semsa, na avenida Maceió, 160, bairro Adrianópolis, levando documento de identidade e CPF.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no horário de Manaus, para orientação e conferência dos requisitos admissionais.