Eclipse lunar quase total será visível em todo o Brasil

Se agosto foi um mês de decepção para os brasileiros por causa do eclipse solar, a Lua promete compensar. Na noite de 27 para 28 de agosto, um eclipse lunar parcial, mas quase total, poderá ser visto de todo o Brasil, desde que as condições meteorológicas permitam.

O fenômeno será transmitido ao vivo pelo Observatório Nacional (ON) a partir das 23h de quinta-feira (27/8). 🔔 CLIQUE AQUI PARA RECEBER A NOTIFICAÇÃO NO YOUTUBE!





Ao contrário do eclipse solar de 12 de agosto, que não foi visível no Brasil nem parcialmente, o eclipse lunar poderá ser observado diretamente em todo o país. Isso ocorre porque eclipses lunares podem ser vistos de qualquer região onde a Lua esteja acima do horizonte durante o fenômeno.

Segundo a astrônoma do ON, Dra. Josina Oliveira do Nascimento, 96,2% do disco lunar ficará encoberto pela umbra da Terra, fazendo com que o eclipse tenha aparência de quase total.

Como ocorre o eclipse

Um eclipse lunar acontece quando a Lua atravessa a sombra projetada pela Terra. Essa sombra possui duas regiões: a penumbra, mais clara, e a umbra, mais escura.

Neste evento, a Lua entrará profundamente na umbra, deixando apenas uma pequena parte do seu disco fora da sombra.

Horários e visibilidade no Brasil

Todas as fases do eclipse serão visíveis no Brasil. Os horários abaixo estão no Horário Legal de Brasília (UTC-3):

Início do eclipse penumbral: 27 de agosto, às 22h24

Início do eclipse parcial: 27 de agosto, às 23h34

Máximo do eclipse: 28 de agosto, às 1h13

Fim do eclipse parcial: 28 de agosto, às 2h52

Fim do eclipse penumbral: 28 de agosto, às 4h02

A fase parcial, que será a mais perceptível, durará 3 horas e 18 minutos.

Para outros fusos horários, é preciso ajustar os horários: subtraia 1 hora no fuso UTC-4, 2 horas no UTC-5 e some 1 hora no UTC-2.

Como observar

O eclipse lunar pode ser observado a olho nu e não oferece risco à visão. Não é necessário usar filtros ou equipamentos especiais.

“Para ver o eclipse da Lua não é preciso nenhum aparato, basta olhar e contemplar pelo tempo que quiser”, explica a Dra. Josina.

O principal fator que pode atrapalhar a observação é a presença de nuvens. Como o eclipse ocorrerá durante a madrugada, a astrônoma recomenda descansar antes para acompanhar o fenômeno.

Próximos eclipses lunares

Depois deste evento, as próximas oportunidades serão menos expressivas. Em 2027, haverá dois eclipses lunares penumbrais, praticamente imperceptíveis a olho nu, além de um quase eclipse lunar.

Em 2028, na noite de 11 para 12 de janeiro, haverá um eclipse lunar parcial visível em todo o Brasil, mas apenas 2,4% da Lua ficará obscurecida.

Um eclipse lunar total, com a Lua adquirindo a conhecida coloração avermelhada, será visível em todo o Brasil na noite de 25 para 26 de junho de 2029.