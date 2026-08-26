Depois dos ‘colchões e redes’ governo Cidade compra carros por R$ 1,8 Milhões em plena campanha eleitoral

Em pleno período eleitoral, Governo do AM assina contrato de R$ 1,8 milhão para compra de picapes 4×4

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (SEMA) assinou um contrato milionário para a aquisição de veículos utilitários em pleno período de campanha eleitoral. O Termo de Contrato n.º 09/2026 prevê a compra de 8 picapes 4×4, a diesel, de quatro portas e transmissão manual, pelo valor total de R$ 1.896.000,00.





Segundo o extrato publicado no Diário Oficial do Estado, a contratação foi firmada com a empresa Speedy Representações Comércio e Serviços de Automóveis Eireli.

Cada veículo sairá ao custo individual de R$ 237 mil para atendimento às Unidades Locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (IDAM).

Um detalhe chama atenção no documento oficial: a descrição do objeto omite informações básicas e essenciais para a transparência pública, como a marca, o modelo exato e o ano de fabricação das picapes que serão adquiridas com recursos do Estado.

Além da falta de especificação dos veículos, o prazo de entrega estabelecido é de 120 dias consecutivos a contar da assinatura. Na prática, isso significa que a frota só deverá ser efetivamente entregue no fim de dezembro, a menos de um mês do encerramento do mandato da atual gestão estadual.

A aquisição milionária e o calendário do contrato acendem o alerta em órgãos de fiscalização e controle, como o Ministério Público do Estado (MP-AM), o Ministério Público Eleitoral (MPE) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM).

O direcionamento de bens a unidades do interior durante a disputa pelas urnas, somado ao cronograma que empurra a entrega para os últimos dias de governo, permanece sob forte escrutínio da sociedade e das autoridades competentes.

Outras compras de campanha

Roberto Cidade em uma autêntica imitação ao ex-governador Wilson Lima, comprou “colchão em oficina de auto peças” e “redes em loja de bebidas”, uma das empresas beneficiadas já havia recebido ‘emendas parlamentares de Cidade.

A empresa R M Comercio de Pecas Automotivas LTDA, de CNPJ 10.466.439/0001-68, assinou a venda de até 301.180 kits dormitórios (colchão e travesseiro) da marca Pelmex ao preço de R$ 534 cada um, totalizando o valor de R$ 160,8 milhões. Numa pesquisa da internet, os preços do colchão podem ser encontrados a partir de R$ 250.

Já a empresa Comércio de Alimentos e Bebidas Rio Madeira Ltda, de CNPJ 06.967.150/0001-55, assinou a venda de até 300.410 redes de dormir, ao preço de R$ 78 cada uma, totalizando o valor de R$ 23, 4 milhões. Na internet, redes de algodão podem ser encontradas a partir de R$ 25.