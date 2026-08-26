Manaus intensifica limpeza da avenida Brasil e do igarapé do Franco

A Prefeitura de Manaus intensificou, nesta quarta-feira, 26/8, os serviços de limpeza e manutenção na avenida Brasil, na zona Oeste da capital. A ação integra o trabalho permanente de cuidado com a cidade e contempla a limpeza do igarapé do Franco, com retirada também de lixo, capinação, poda e conservação das vias adjacentes.

De acordo com o subsecretário da Semulsp, Laurimar Costa, a região está entre os 70 pontos de Manaus que recebem, simultaneamente, serviços de limpeza urbana. “Hoje, aqui no bairro Compensa, no igarapé do Franco, nossos garis estão cuidando, capinando, tirando todo o lixo”, destacou.





Durante a limpeza, as equipes também encontraram materiais de grande porte descartados irregularmente, como geladeiras, fogões e camas. Além de dificultar o trabalho dos garis, o descarte inadequado contribui para a poluição dos igarapés e pode agravar problemas de alagamento.

“No decorrer da limpeza, a gente encontra muito material de grande porte, que as pessoas jogam na rua e no igarapé. Isso prejudica muito o nosso trabalho. A Semulsp tem um serviço gratuito e, agendando, a gente vai buscar o material nas casas”, explicou Laurimar.

O serviço de coleta agendada é uma das estratégias da prefeitura para combater a formação de lixeiras irregulares em diferentes bairros da capital. Para solicitar a retirada de materiais de grande porte, os moradores podem entrar em contato pelos números de WhatsApp (92) 98415-9563 e (92) 98459-5618. É necessário informar nome completo, endereço com ponto de referência e enviar uma foto do material que será recolhido.

A população também pode acionar o Disk Semulsp, pelos números (92) 98842-1202, 1276, 1277 e 4738, para denúncias, informações e solicitações relacionadas aos serviços da secretaria.

Apoio

Morador da Compensa há mais de 50 anos, o aposentado Aldenor Gomes da Silva, de 80 anos, acompanhou o trabalho das equipes e elogiou a atuação dos garis na limpeza do igarapé. “A limpeza está boa. A água vai embora, não fica engatando nada”, afirmou o morador.

A Prefeitura de Manaus reforça que a conservação dos espaços públicos também depende da colaboração da população. O descarte correto dos resíduos ajuda a manter as ruas e os igarapés limpos, evita alagamentos e contribui para uma cidade mais organizada e saudável.