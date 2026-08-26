Ferreira Pena é interditada para início das obras da primeira ‘Rua Gastronômica’

A Prefeitura de Manaus interditou, na manhã desta quarta-feira, 26/8, os trechos entre as ruas 10 de Julho e Ramos Ferreira, zona Centro-Sul, para o início das obras da primeira “Rua Gastronômica” da capital. Para facilitar o fluxo de veículos, também haverá mudanças na rua José Clemente, no trecho entre a rua Epaminondas e a avenida Eduardo Ribeiro, e ainda na rua Lobo D’Almada.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Elson Andrade Ferreira Junior, acompanhou o início da interdição e explicou as alterações. “Nós consideramos um dia histórico para Manaus, porque, a partir de hoje, a partir dessa interdição, está sendo iniciada a obra da ‘Rua Gastronômica’. A partir de hoje não haverá mais trânsito no trecho entre a 10 de Julho e a Ramos Ferreira, essa área toda vai ser somente para acesso de pedestres. É uma determinação do prefeito Renato Junior para que possamos entregar até novembro essa rua para a população”, salientou.





O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antonio Peixoto, acompanhou o início da mobilização e destacou que a interdição representa o primeiro passo de uma transformação que já começa a ser percebida na região. “Amanhã, a empresa já começa o fechamento e a colocação do tapume. Hoje começa essa mobilização, com a instalação do canteiro de obras, e, em definitivo, as máquinas começam a trabalhar. É o início da primeira ‘Rua Gastronômica’ de Manaus, uma transformação importante para essa região do Centro”, afirmou Peixoto.

Rotas alternativas

As modificações na rua José Clemente dividem a via em dois trechos distintos e adotam o sistema de mão inglesa para o acesso à rua Joaquim Sarmento.

No trecho entre a avenida Epaminondas e a rua Joaquim Sarmento, a operação será exclusivamente em sentido único. O condutor que segue pela Epaminondas continua acessando a José Clemente em fluxo direto. Entre a rua Joaquim Sarmento e a avenida Eduardo Ribeiro, a via passa a operar em sentido duplo de circulação.

Os motoristas que trafegam pela avenida Eduardo Ribeiro com destino à rua Joaquim Sarmento devem utilizar uma conversão em formato de mão inglesa (pela pista da esquerda), sem interromper o fluxo de quem desce direto da Epaminondas em direção à Eduardo Ribeiro.

Em relação à rua Lobo D’Almada, esta será interditada no trecho entre a José Clemente e a rua 10 de Julho. Com a interdição, os motoristas — ao chegarem à José Clemente — devem dobrar à direita, com opção de seguir até a Eduardo Ribeiro.

A medida visa ordenar o cruzamento e dar maior fluidez ao tráfego entre os eixos das avenidas Epaminondas e Eduardo Ribeiro.